Вериго: ремонт на нитке Мозырь-Брест-3 не повлияет на транзит нефти в Европу

15 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ремонт на участке нефтепровода Мозырь-Брест-3 не скажется на общих объемах транзита российской нефти в Европу. Об этом заявил журналистам первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, передает корреспондент БЕЛТА.

"Интересы покупателей нефти в Польше и Германии не будут ущемлены. Все согласовано. Более того, ремонт участка нитки в Мозырском районе совпадает с аналогичными работами в России. В настоящий момент вся производительность цепочки от Самары до Польши снижена до оговоренных объемов", - подчеркнул Андрей Вериго.

Как сообщалось, предприятие приступило к ремонту на участке нефтепровода Мозырь-Брест-3. Ремонту подлежат 17-й и 30-й км трубопровода. Во время диагностики здесь было обнаружено значительное скопление однородных дефектов в рамках одной секции. "Кроме того, участки находятся в зоне с высокой антропогенной активностью вблизи населенных пунктов и водоемов. Этим обусловлены существенные экологические риски деятельности предприятия", - пояснили в ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Предусмотрена также замена секций общей протяженностью 40 м. Работы планируется завершить 17 января.

/Будет дополнено/.-0-

Фото Сергея Холодилина

"Гомельтранснефть Дружба" приступила к ремонту на участке нефтепровода Мозырь-Брест-3 Ремонту подлежат 17-й и 30-й км магистрального нефтепровода Мозырь-Брест-3. Во время диагностики здесь было обнаружено значительное скопление однородных дефектов в рамках одной секции трубопровода. Работы планируется завершить 17 января.