Весной в Гродно высадят более 1,5 тыс. деревьев

3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно весной высадят более 1,5 тыс. деревьев и почти 5 тыс. кустарников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском городском ЖКХ.

Работы по озеленению города уже начались. Посадки запланированы во всех уголках города, в том числе и в новых районах. "Например, в Ленинском районе города высадят деревья в новом сквере по улице Курчатова в спальном районе Девятовка. Активно будут идти посадка деревьев и кустарников в районе улиц Дубко, Мясницкой и Заводской", - рассказали в ЖКХ.

В Октябрьском районе Гродно планируется высадить более 1 тыс. деревьев и почти 4 тыс. кустарников. Кусты появятся на разделительной полосе по проспекту Клецкова, деревья - вдоль обновленного участка Индурского шоссе. Около 100 деревьев высадят на пешеходной зоне в районе улицы Соломенковской в спальном районе Вишневец. Также озеленят улицу Ольги Соломовой на участке от улицы Лизы Чайкиной до школы №37.

Продолжается подготовка к сезону городских парков и скверов.-0-