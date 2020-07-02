Ветеран: день освобождения от немецко-фашистских захватчиков - дата торжества и скорби

2 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков - 3 июля 1944 года - дата торжества и скорби, радости и слез, подчеркнул ветеран Великой Отечественной войны Алексей Пимонов на торжественном митинге, посвященном Дню Независимости, который прошел сегодня на Аллее Героев в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для всех нас день освобождения от фашизма - особая дата. В ней неразрывно переплетены торжество и скорбь, радость и слезы. Святой долг каждого из нас - помнить о тех, кто отдал жизни за то, чтобы нам жить под мирным небом. Мы должны сделать все, чтобы память о военных событиях жила вечно", - сказал Алексей Пимонов.

Он констатировал, что с каждым годом, к сожалению, ветеранов все меньше, однако у молодежи есть возможность прикоснуться к живой истории. "Уходят наши поколения, но есть еще время посмотреть в глаза тем, кто ковал Великую Победу, пожать им руки, услышать их голоса, которые не в кино кричали "За Родину! За Победу!" - отметил ветеран.

Обращаясь к новым поколениям, Алексей Пимонов обратил внимание, что именно молодежи строить будущее. "Дерзайте, учитесь, живите достойно! Стремитесь к тому, чтобы на карте мира Беларусь значилась как спокойное, цивилизованное, ни перед кем не преклоняющееся государство", - напутствовал ветеран.

На Аллее Героев, где состоялся торжественный митинг, увековечены имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, судьба которых была связана с Гомелем. Сегодня почтить память тех, кто сражался за свободу родной земли, пришли ветераны Великой Отечественной войны и труда, бывшие партизаны и подпольщики, узники, труженики тыла, руководство области и города, почетные граждане, представители воинских подразделений, трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь. Участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу, почтили минутой молчания память павших героев.-0-

Фото Сергея Холодилина