Ветераны достойны особого почитания - Соловей

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ветераны достойны особого уважения и внимания. Это отметил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, поздравляя с наступающим Днем Победы ветерана Ивана Моторенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор навестил ветерана Великой Отечественной войны на дому. Побеседовал с ним и его супругой Марией Степановной. Геннадий Соловей подчеркнул: "Мы чтим, помним и уважаем вклад каждого в Великую Победу. Поверьте, государство предоставляет все гарантии и оказывает всемерную поддержку. Главное - не замалчивайте каких-то вопросов. Всегда поддержим".

Иван Михайлович Моторенко родился в июне 1923 года. В годы войны воевал на Южном фронте. Освобождал Харьковскую и Донецкую области. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией", "За боевые заслуги".

"Важно помнить и тех, кто погиб, сражаясь за Родину, и тех, кто еще живет. Мы делали все возможное, чтобы не отдать врагу и защитить нашу Родину", - подчеркнул Иван Моторенко. Он поблагодарил местные власти за доброе отношение и внимание.

Иван Михайлович душа в душу живет со своей женой Марией Степановной. На ее долю также достались непростые испытания военных лихолетий. В мирное время вместе супруги воспитали сыновей, которые трудятся в разных сферах и приносят пользу государству. "Сейчас у нас большая семья - 21 душа. Очень рады такому богатству!" - поделилась она. Род продолжают четверо правнуков. Семейный коллаж с фотографиями родных людей всегда на видном месте.

Губернатор искренне поздравил ветерана, пожелал крепкого здоровья и еще долгих лет жизни. Также рассказал, что в регионе проводится большая работа для сохранения памяти о людях и событиях Великой Отечественной войны. В прошлом году открыли мемориал сожженным деревням в Светлогорском районе. В этом году под Гомелем восстанавливают мемориал в честь партизан и подпольщиков.

Красивый подарок ожидал Ивана Михайловича на улице. Зеленый газон за окном превратился в мини-плац. Выглянув с балкона, ветеран увидел парад в его честь. Оркестр Гомельской пограничной группы исполнил попурри из военных песен. Чеканя шаг, маршем прошли курсанты Белорусского государственного университета транспорта. Поздравили Ивана Михайловича и учащиеся средней школы №72 Гомеля. Ветеран был растроган и поблагодарил за такое внимание и проявленное уважение.

Всего в Гомельской области проживают 477 ветеранов Великой Отечественной войны и 2,5 тыс. человек, пострадавших от ее последствий.-0-