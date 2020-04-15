Ветераны являются примером героизма, мужества, силы духа - сенатор

15 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ветераны Великой Отечественной войны являются примером героизма, мужества, непоколебимой силы духа. Таким мнением в беседе с журналистами поделилась сегодня член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк, посещая ветеранов войны в Брагинском районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В канун Дня Победы все ветераны Великой Отечественной войны региона получают подарки от сотрудников, волонтеров БОКК. Особое внимание в этом году уделяется требованиям безопасности - гости не забывают про маски, антисептики, дезинфицирующие средства.

"Наши ветераны являются примером героизма и мужества, непоколебимой силы духа. Каждый из них хранит и передает нам бесценную историю. Мы же в свою очередь желаем, чтобы они как можно дольше оставались рядом с нами", - сказала Алла Смоляк.

Принимая поздравления с грядущим праздником, ветеран Василий Николаенко отметил, что 9 Мая - день, который всегда в его душе и сердце. Он поблагодарил гостей за добрые дела, пожелал молодым поколениям мирного неба над головой и чтобы поскорее закончилась пандемия, охватившая планету.

В свою очередь Алла Смоляк выразила уверенность, что народ, который смог одержать Великую Победу, успешно справится и с нынешним испытанием, вызванным пандемией. "В нашей стране делается все возможное для того, чтобы коронавирусная инфекция не распространялась. Важно, чтобы и люди пристальное внимание уделяли своему здоровью, следили за гигиеной, минимизировали нахождение в людных местах и контакты", - отметила она.

Сенатор рекомендовала пожилым, людям с различными заболеваниями пользоваться той соцподдержкой, которая существует в стране, помощью, которую предлагают общественные объединения. Это касается доставки продуктов, рецептов и лекарств на дом. "Также в эти пасхальные дни было бы правильнее остаться дома, помолиться в кругу родных, посмотреть богослужения по телевидению", - добавила Алла Смоляк.

Более молодые поколения сенатор призвала не забывать о принципах добрососедства и по возможности помогать тем, кто живет рядом и нуждается в какой-то помощи.-0-