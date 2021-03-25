Ветераны предложили создать для музеев макеты сожженных деревень Могилевской области

25 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ветераны предложили создать макеты сожженных деревень Могилевской области и передать их в музеи. Об этом во время областной отчетно-выборной конференции Белорусского общественного объединения ветеранов рассказал председатель Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, в этом году одним из главных направлений работы станет 80-летие начала Великой Отечественной войны. Мы проведем целый комплекс тематических мероприятий. Одним из проектов станет совместная работа с учреждениями образования и культуры области - в течение года мы сделаем макеты всех сожженных деревень Могилевской области и передадим музеям. В Могилевской области во время войны сожжено 112 деревень, - сказал Анатолий Глаз. - Мы также намерены объединить усилия для стабилизации ситуации в стране и работы с молодежью в вопросах военно-патриотического воспитания".

По словам председателя областной ветеранской организации, еще одним важным направлением работы станет оказание помощи и поддержки пожилым людям области. "Мы постоянно помогаем ветеранам и одиноко проживающим пожилым людям, оказываем внимание и поддержку. В течение полутора месяцев постараемся сделать так, чтобы у каждого ветерана, живущего в нашем регионе, были номера телефонов районных и городских советов, чтобы в любой момент можно было связаться", - подчеркнул Анатолий Глаз.

На конференции присутствовал помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, который подчеркнул, что перед ветеранской организацией стоят серьезные задачи, в том числе поиски новых форматов взаимодействия с молодежью. "Молодежь должна впитывать тот дух, положительные качества, которые присущи ветеранам. Они видели войну и ощутили весь ее ужас на себе. У этих людей - огромный жизненный опыт, который должен передаваться из поколения в поколение", - отметил Леонид Мартынюк.

Во время конференции рассматривались вопросы развития ветеранской организации на ближайшее пятилетие и итоги работы с 2016 по 2020 год. Отчетно-выборная конференция проходит в области раз в пять лет.-0-