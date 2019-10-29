Ветроустановки и мини-ГЭС планируют запустить в Витебской области в 2020 году

29 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Несколько ветроустановок мощностью 3 МВт и мини-ГЭС на 0,16 МВт планируют ввести в строй в следующем году в Витебской области. Об этом сообщил во время сессии областного Совета депутатов заместитель генерального директора по сбыту РУП "Витебскэнерго" Павел Харитонов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам специалиста, развитие энергоотрасли в Витебской области идет по нескольким направлениям. Cнижаются расходы топлива на производство электрической и тепловой энергии благодаря модернизации существующих мощностей и внедрению новейших технологий. Так, ввод парогазовой установки мощностью 427 МВт на Лукомльской ГРЭС позволил снизить расход топлива. Кроме того, в энергосистеме активно используются несколько видов сырья.

"Важный фактор - вовлечение в энергосистему возобновляемых источников энергии. Действуют Полоцкая и Витебская ГЭС, две ветроустановки в Лиозненском районе. Ожидается, что в 2020 году эти ветряки выработают около 18 млн кВт/ч. В октябре в животноводческом комплексе в деревне Стайки Оршанского района начала работу первая в Витебской области солнечная электростанция мощностью 30 кВт", - отметил Павел Харитонов.

Следующим главным витком развития отрасли станет ввод БелАЭС. Для распределения от станции большого количества энергии в северном регионе реконструировали высоковольтные ЛЭП, построили крупнейшую в стране узловую подстанцию "Поставы" на 330 кВ.

Производственный потенциал предприятий "Витебскэнерго" включает шесть электростанций, две мини-ТЭЦ, девять ГЭС, практически 1,2 тыс. км тепловых сетей и около 50 тыс. км электросетей.

Беларусь в среднем за год потребляет 36-38 млрд кВт/ч электроэнергии. Из них порядка 10% приходится на Витебскую область. Среднегодовое производство энергии в северном регионе составляет 40-42% от всего объема потребления страны.-0-