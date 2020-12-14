Вифлеемский огонь прибудет в Гродно 17 декабря

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вифлеемский огонь мира прибудет в Гродно 17 декабря. Информация об этом размещена на портале Гродненской католической епархии, сообщает БЕЛТА.

В этот день католические скауты доставят огонь из Вифлеема в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно. Торжественное внесение огня состоится в 17.30, затем пройдет праздничная служба, после которой огонь начнет путешествие по стране.

Католические скауты доставят огонь в другие храмы по всей стране. В 2019 году маршрут путешествия Вифлеемского огня в Беларуси составил более 5 тыс. км. В этом году планируется проехать около 6 тыс. км. Зажечь вифлеемскую свечу сможет каждый, независимо от конфессии.

Ежегодно акция передачи Вифлеемского огня объединяет множество людей в разных странах по всему миру. Пламя, которое символизирует рождение Спасителя, а также покой, надежду и единство, зажигается в базилике Рождества Христова в Вифлееме, а потом передается через скаутскую эстафету в различные страны Северной Европы и Америки.

Первая акция распространения Вифлеемского огня проводилась в 1986 году. Тогда представители английской телерадиокомпании доставили зажженную в Вифлееме лампаду, чтобы поддержать больных и одиноких людей накануне Рождества. Акцию переняли австрийские скауты, благодаря их инициативе она стала международной.

На официальном уровне акцию поддержали руководители практически всех христианских общин Европы. В 1996 году пламя Вифлеемского огня было передано в 22 страны Европы, среди которых была и Беларусь.-0-