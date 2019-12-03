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03 декабря 2019, 10:01

Виктор Турлюк: "Инновации для нас – процесс постоянный!"

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Сегодня бренд NOVOGAS хорошо известен в Беларуси и на рынке стран бывшего СССР. Открытое акционерное общество "Новогрудский завод газовой аппаратуры" входит в состав ГПО "Белтопгаз" и является одним из крупнейших высокоспециализированных предприятий страны. ОАО "НЗГА" – лидер по производству широкого спектра газовой аппаратуры, которая реализуется не только в страны ближнего зарубежья, но и в Болгарию, Сербию, Чили, Перу, Китай, Египет, Турцию и Иран.

"Основная продукция, на долю которой приходится более 60% всего производства,– газовые баллоны 50 типоразмеров (от 35 литров до 210). В год наш завод выпускает около 880 тысяч баллонов. Более 70% продукции идет на экспорт, в основном в страны бывшего СССР", – рассказывает директор Новогрудского завода газовой аппаратуры Виктор Турлюк.

Казалось бы, как можно усовершенствовать газовые баллоны? Что нового придумать в их производстве? Однако, попав в производственные цеха завода, где профессионалы своего дела трудятся в три смены по непрерывному графику, понимаешь, насколько эти вопросы дилетантские.

"Сегодня практически в каждом цеху у нас установлены новые станки, современное оборудование. И самую сложную и опасную работу выполняют машины, – говорит заместитель главного технолога ОАО "НЗГА" Дмитрий Антропов. – С вводом в эксплуатацию в 2011 году роботизированной линии сварки значительно вырос объем выпускаемой продукции. Был открыт цех по выпуску бытовых газовых баллонов емкостью 5, 12 и 27 л с одним кольцевым швом. Данное производство позволяет выпускать продукцию, соответствующую Европейским стандартам".

Три года назад в эксплуатацию запущена новая роботизированная линия по сборке и сварке тороидальных газовых баллонов для автомобильного транспорта. Оборудование стоимостью 2,8 млн евро было закуплено в Италии. Там же прошли обучение специалисты предприятия. Внедрение комплекса позволило не только сконцентрировать производство на единой площадке и увеличить годовой объем выпуска тороидальных баллонов до 180 тыс. в год, но также уменьшить себестоимость, снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, повысить безопасность и культуру производства.

"Инновации на нашем заводе – процесс постоянный. Прежде чем осваивать что-то новое, стараемся сперва модернизировать старое производство, – говорит Виктор Турлюк. – Так, например, в прошлом году закупили новое оборудование европейского производства – комплекс горячей объемной безоблойной штамповки с ЧПУ. До этого у нас было литейное производство. В результате – меньше отходов, брака, высокая точность штамповки изделий весом до 400 граммов из латуни. И управляет этим процессом всего один человек! Производительность нового оборудования составляет 1-2 тысячи изделий в час. Благодаря новому штамповочному комплексу с января этого года все газовые баллоны, выпускающиеся ОАО "НЗГА", оборудованы вентилем со штампованным корпусом собственного производства".

Штамповщик Андрей Першукевич
Штамповщик Андрей Першукевич

"Готовы рассмотреть любые запросы по изготовлению деталей сторонним заказчикам, – предлагает Виктор Турлюк. – Мощности комплекса позволяют это сделать. Детали изготавливаются под ключ, то есть от проектирования и изготовления оснастки до производства самих деталей".

Новогрудский завод газовой аппаратуры располагает высоким инженерным и производственным потенциалом, современными технологическими процессами, такими как лазерная резка металла, роботизированные сборка-сварка, холодная и горячая штамповка, литье под давлением алюминиевых и латунных сплавов, обработка деталей, литье пластмасс, автоматизированная вальцовка обечаек, полимерная окраска, "сквозное проектирование" и изготовление оснастки по 3D-моделям.

Помимо газовых баллонов, предприятие выпускает широкий спектр газового оборудования: аппаратуру для перевода легковых и грузовых автомобилей на сжиженный и сжатый газ, запорно-редуцирующую арматуру (вентили, клапаны баллонные, вентили кислородных баллонов, шаровые краны, клапаны для воды, регуляторы давления газа), счетчики газа мембранного типа, в том числе с электронным термокомпенсатором, а также малогабаритные счетчики и порошковые огнетушители.

Не все знают о том, что знаменитые брестские плиты GEFEST также оборудованы комплектующими, произведенными в Новогрудке. А дачники и туристы с удовольствием приобретают у предприятия товары народного потребления – газовые горелки, таганки и автоклавы. Только автоклавов, которые используются для приготовления домашних консервов, ОАО "НЗГА" производит и реализует около двух тысяч в месяц!

"Иногда приходится выполнять и необычные заказы. Так, например, в этом году нашим специалистам поручили изготовить 200 факелов для II Европейских игр, – поделился Дмитрий Антропов. – Новогрудские факелы достойно проявили себя во время эстафеты "Пламя мира". Между прочим, это уникальная разработка специалистов завода. Создали его в ремонтно-механическом цехе ОАО "НЗГА". Факел сделан из нержавеющей стали и весит чуть более 1,7 кг. Он способен выдавать пламя высотой 40-50 см в течение 15-20 минут и выдерживать порывы ветра силой до 15–20 м/с".

Сегодня Новогрудский завод газовой аппаратуры является одним из самых динамично развивающихся предприятий Беларуси. Не раз он был удостоен высоких государственных наград. В 2016 году руководству вручали диплом лауреата Премии Правительства за достижения в области качества. Несколько раз завод становился лауреатом конкурса "Лучшие товары Беларуси" в различных номинациях. В 2017-м ОАО "НЗГА" удостоен диплома лауреата конкурса "Лидер энергоэффективности". В этом году предприятие стало лауреатом республиканского конкурса "Зубры экономики-2019" в номинации "за значительный вклад в развитие энергетической безопасности страны".

На вопрос, как получается достичь таких высот, директор ОАО "НЗГА" Виктор Турлюк отвечает, что никаких особых секретов успеха нет. "Главное – добросовестно работать. Делать то, что должен, и тогда результат не заставит себя долго ждать".

Одной из главных составляющих успеха предприятия Виктор Турлюк считает создание коллектива единомышленников, выполняющего свою работу добросовестно и профессионально и проявляющего инициативу. Директор признается, что ему в этом повезло. Сегодня на заводе трудится 940 человек. И все это люди дела, те, кто хочет и умеет работать, кто привык добиваться результата. С такими сотрудниками легко реализуются любые самые смелые идеи. А их еще много. Так, например, в ближайших планах – приобрести новый комплекс – многокоординатную трансферную установку с ЧПУ для обработки деталей штамповочного комплекса. Она заменит сразу 24 станка, и всего один человек будет обслуживать ее. Кроме того, здесь хотят обновить цех по производству 50-литровых газовых баллонов и закупить оборудование для автоматической сборки кранов шаровых и вентиля баллонного. Так что есть еще к чему стремиться...

Дарья ЗАЙЦЕВА, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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