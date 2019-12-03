Виктор Турлюк: "Инновации для нас – процесс постоянный!"

Сегодня бренд NOVOGAS хорошо известен в Беларуси и на рынке стран бывшего СССР. Открытое акционерное общество "Новогрудский завод газовой аппаратуры" входит в состав ГПО "Белтопгаз" и является одним из крупнейших высокоспециализированных предприятий страны. ОАО "НЗГА" – лидер по производству широкого спектра газовой аппаратуры, которая реализуется не только в страны ближнего зарубежья, но и в Болгарию, Сербию, Чили, Перу, Китай, Египет, Турцию и Иран.

"Основная продукция, на долю которой приходится более 60% всего производства,– газовые баллоны 50 типоразмеров (от 35 литров до 210). В год наш завод выпускает около 880 тысяч баллонов. Более 70% продукции идет на экспорт, в основном в страны бывшего СССР", – рассказывает директор Новогрудского завода газовой аппаратуры Виктор Турлюк.

Казалось бы, как можно усовершенствовать газовые баллоны? Что нового придумать в их производстве? Однако, попав в производственные цеха завода, где профессионалы своего дела трудятся в три смены по непрерывному графику, понимаешь, насколько эти вопросы дилетантские.

"Сегодня практически в каждом цеху у нас установлены новые станки, современное оборудование. И самую сложную и опасную работу выполняют машины, – говорит заместитель главного технолога ОАО "НЗГА" Дмитрий Антропов. – С вводом в эксплуатацию в 2011 году роботизированной линии сварки значительно вырос объем выпускаемой продукции. Был открыт цех по выпуску бытовых газовых баллонов емкостью 5, 12 и 27 л с одним кольцевым швом. Данное производство позволяет выпускать продукцию, соответствующую Европейским стандартам".

Три года назад в эксплуатацию запущена новая роботизированная линия по сборке и сварке тороидальных газовых баллонов для автомобильного транспорта. Оборудование стоимостью 2,8 млн евро было закуплено в Италии. Там же прошли обучение специалисты предприятия. Внедрение комплекса позволило не только сконцентрировать производство на единой площадке и увеличить годовой объем выпуска тороидальных баллонов до 180 тыс. в год, но также уменьшить себестоимость, снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, повысить безопасность и культуру производства.

"Инновации на нашем заводе – процесс постоянный. Прежде чем осваивать что-то новое, стараемся сперва модернизировать старое производство, – говорит Виктор Турлюк. – Так, например, в прошлом году закупили новое оборудование европейского производства – комплекс горячей объемной безоблойной штамповки с ЧПУ. До этого у нас было литейное производство. В результате – меньше отходов, брака, высокая точность штамповки изделий весом до 400 граммов из латуни. И управляет этим процессом всего один человек! Производительность нового оборудования составляет 1-2 тысячи изделий в час. Благодаря новому штамповочному комплексу с января этого года все газовые баллоны, выпускающиеся ОАО "НЗГА", оборудованы вентилем со штампованным корпусом собственного производства".

Штамповщик Андрей Першукевич

"Готовы рассмотреть любые запросы по изготовлению деталей сторонним заказчикам, – предлагает Виктор Турлюк. – Мощности комплекса позволяют это сделать. Детали изготавливаются под ключ, то есть от проектирования и изготовления оснастки до производства самих деталей".

Новогрудский завод газовой аппаратуры располагает высоким инженерным и производственным потенциалом, современными технологическими процессами, такими как лазерная резка металла, роботизированные сборка-сварка, холодная и горячая штамповка, литье под давлением алюминиевых и латунных сплавов, обработка деталей, литье пластмасс, автоматизированная вальцовка обечаек, полимерная окраска, "сквозное проектирование" и изготовление оснастки по 3D-моделям.

Помимо газовых баллонов, предприятие выпускает широкий спектр газового оборудования: аппаратуру для перевода легковых и грузовых автомобилей на сжиженный и сжатый газ, запорно-редуцирующую арматуру (вентили, клапаны баллонные, вентили кислородных баллонов, шаровые краны, клапаны для воды, регуляторы давления газа), счетчики газа мембранного типа, в том числе с электронным термокомпенсатором, а также малогабаритные счетчики и порошковые огнетушители.

Не все знают о том, что знаменитые брестские плиты GEFEST также оборудованы комплектующими, произведенными в Новогрудке. А дачники и туристы с удовольствием приобретают у предприятия товары народного потребления – газовые горелки, таганки и автоклавы. Только автоклавов, которые используются для приготовления домашних консервов, ОАО "НЗГА" производит и реализует около двух тысяч в месяц!

"Иногда приходится выполнять и необычные заказы. Так, например, в этом году нашим специалистам поручили изготовить 200 факелов для II Европейских игр, – поделился Дмитрий Антропов. – Новогрудские факелы достойно проявили себя во время эстафеты "Пламя мира". Между прочим, это уникальная разработка специалистов завода. Создали его в ремонтно-механическом цехе ОАО "НЗГА". Факел сделан из нержавеющей стали и весит чуть более 1,7 кг. Он способен выдавать пламя высотой 40-50 см в течение 15-20 минут и выдерживать порывы ветра силой до 15–20 м/с".

Сегодня Новогрудский завод газовой аппаратуры является одним из самых динамично развивающихся предприятий Беларуси. Не раз он был удостоен высоких государственных наград. В 2016 году руководству вручали диплом лауреата Премии Правительства за достижения в области качества. Несколько раз завод становился лауреатом конкурса "Лучшие товары Беларуси" в различных номинациях. В 2017-м ОАО "НЗГА" удостоен диплома лауреата конкурса "Лидер энергоэффективности". В этом году предприятие стало лауреатом республиканского конкурса "Зубры экономики-2019" в номинации "за значительный вклад в развитие энергетической безопасности страны".

На вопрос, как получается достичь таких высот, директор ОАО "НЗГА" Виктор Турлюк отвечает, что никаких особых секретов успеха нет. "Главное – добросовестно работать. Делать то, что должен, и тогда результат не заставит себя долго ждать".

Одной из главных составляющих успеха предприятия Виктор Турлюк считает создание коллектива единомышленников, выполняющего свою работу добросовестно и профессионально и проявляющего инициативу. Директор признается, что ему в этом повезло. Сегодня на заводе трудится 940 человек. И все это люди дела, те, кто хочет и умеет работать, кто привык добиваться результата. С такими сотрудниками легко реализуются любые самые смелые идеи. А их еще много. Так, например, в ближайших планах – приобрести новый комплекс – многокоординатную трансферную установку с ЧПУ для обработки деталей штамповочного комплекса. Она заменит сразу 24 станка, и всего один человек будет обслуживать ее. Кроме того, здесь хотят обновить цех по производству 50-литровых газовых баллонов и закупить оборудование для автоматической сборки кранов шаровых и вентиля баллонного. Так что есть еще к чему стремиться...

Дарья ЗАЙЦЕВА, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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