Викторины, кинолектории и спортивные турниры организуют для столичных школьников на каникулах

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активный досуг с игротехниками, викторинами и спортивными турнирами организуют для столичных школьников и их родителей. Мероприятия под названием "Приходи на школьный двор" проведут в каждом учреждении образования Минска на осенних каникулах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

Так, в средней школе №83 им.Г.К.Жукова намечены обучающие лекции с элементами тренинга, познавательные викторины, игровые программы с созданием поделок. "Планируем организовать общешкольный конкурс "Галерея образов". Учащиеся с родственниками, друзьями или одноклассниками будут готовить одежду и аксессуары из вторсырья, чтобы затем рассказать жюри о своей работе и продемонстрировать дизайнерские экологичные наряды. Также проведем мероприятия по профориентации, продвижению здорового образа жизни и организуем походы в ближайшие парки", - рассказали в администрации школы.

Учеников столичной СШ №3 ждут творческие мастерские, кинолектории, интеллектуальные битвы, спортивные эстафеты. Подобную программу подготовят и в других школах города.

Осенние каникулы продлятся с 1 по 8 ноября.-0-