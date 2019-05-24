"Витьба" первой в Витебской области встретила "Пламя мира"

Эстафету огня ІІ Европейских игр "Пламя мира" встретили в Витебске. Первым участников эстафеты огня приветствовал коллектив кондитерской фабрики "Витьба" - лидера на отечественном рынке сухих завтраков и одного из ведущих предприятий кондитерской отрасли Беларуси.

Торжественное прибытие "Пламени мира"

Первый заместитель генерального директора предприятия Владимир Сазон

Значимость данного события подчеркнул первый заместитель генерального директора предприятия Владимир Сазон. "В июне у нас состоятся фантастические спортивные соревнования, старта которых с большим воодушевлением ждет вся страна. Нашей фабрике оказана большая честь войти в историю Европейских игр, став на время участницей эстафеты, ведь спорт - это здоровье, сила, красота, дисциплинированность", - подчеркнул он. - Очень символичен тот факт, что "Витьба" встречает эстафету огня в юбилейный год: в ноябре витебское предприятие отметит свое 30-летие! "

"Пусть это событие останется в памяти как новая веха развития и достижений нашей фабрики!", - сказал Владимир Сазон, пожелав всем участникам соревнований успеха и побед.

Председатель профкома предприятия Елена Лярская

Участниками знаменательного события на территории "Витьбы" стали десятки его сотрудников, пришедшие на встречу с факелоносцами целыми семьями.

Своими впечатлениями и эмоциями поделилась председатель профкома Елена Лярская. "Мы очень рады и гордимся, что сегодня именно нашей фабрике оказана честь стать центральным местом встречи эстафеты огня. Предприятие достойно представляет Беларусь на международном рынке своей продукцией. Ключевыми в нашей работе являются принципы здорового питания и заботы о здоровье, что полностью созвучно с главной целью спорта - демонстрировать важность здорового образа жизни. Поэтому это волнительный момент! Думаю, он запомнится всем", - добавила собеседница.

Во время встречи "Пламени мира"

Бренд "Витьба" призван улучшать качество жизни своих потребителей. Продукция предприятия неоднократно была удостоена высоких наград и становилась победителем международных конкурсов "Продукт года", "Выбор года", "Лучшие товары Республики Беларусь", "Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации", "Продукт Олимпийского качества", "Наша марка". 25 января по результатам общенационального опроса "Витьба" в очередной раз стала брендом-лидером отечественного рынка в категории "Сухие завтраки".

II Европейские игры, талисманом которых выбран лисенок Лесик, пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Кондитерская фабрика "Витьба" тоже не осталась в стороне и подготовилась к этой знаменательной встрече. Предприятие разработало продукцию с символикой Европейских игр: бисквитное пирожное c клубничной начинкой, бисквитное пирожное c вишневой начинкой и вафли со вкусом сливок.

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