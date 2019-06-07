Витебчан приглашают поучаствовать в создании плей-листа городского выпускного

7 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Организаторы проекта "Витебский квАРТал" приглашают всех желающих поучаствовать в создании плей-листа городского выпускного, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

Выпускная дискотека под открытым небом состоится в эту субботу, 8 июня. На площадку у концертного зала "Витебск" можно принести заявку с пятью любимыми композициями, под которые проходили выпускные балы в разные годы. Участники в соответствующем антураже, с выпускными лентами приветствуются. "Выпускной вечер - это своеобразная граница между взрослым и детским мирами, которая запоминается на всю жизнь. Не стоит сетовать, что ваш бал уже прошел, приносите свой список хитов, и мы вместе составим идеальный плей-лист выпускного, который разорвет танцпол. Это будет большой выпускной для всех", - подчеркнули в центре культуры "Витебск".

Открытый городской творческий проект "Витебский квАРТал", инициированный центром культуры, запущен в областном центре 18 мая. Проект предоставляет возможность каждому городскому жителю вне зависимости от возраста подать заявку и показать себя на большой сцене, формируя таким образом открытое творческое пространство. Планируется, что проект будет проходить по выходным с мая по сентябрь включительно за исключением дней "Славянского базара" с еженедельным обновлением темы и настроения вечера. Уже состоялись открытие уличного сезона и квест, посвященный Международному дню музеев и творчеству Осипа Цадкина (18 мая), танцевальный вечер в стиле стиляг в рамках Международного дня линди-хопа (25 мая), Праздник непослушания, посвященный Дню защиты детей (1 июня), которые привлекли немалый интерес жителей и гостей города. -0-