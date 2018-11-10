Витебчанка выиграла престижный азиатский конкурс красоты

10 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебчанка выиграла престижный международный конкурс красоты Luxury Brand Model Awards Global Fashion Week 2018. Об итогах прошедшего состязания корреспонденту БЕЛТА сообщила победительница.

В этом году конкурс, организованный LBMA STAR, состоялся в Сеуле (Южная Корея) 28-31 октября в пятый раз, собрав более 100 взрослых и юных моделей. За победу во взрослом конкурсе состязались модели (девушки и парни) из различных стран мира (США, Россия, Казахстан, Украина, Китай, Вьетнам, Япония, Канада, Германия, Италия и др.). Абсолютной победительницей конкурса стала представительница Беларуси 28-летняя витебчанка Дарья Александрова. Помимо короны она получила право на крупный контракт с престижным корейским модельным агентством. Второе место занял представитель Колумбии, третье - россиянка. Также были отмечены лучшие модели в различных номинациях.

В модельном бизнесе Дарья Александрова уже более восьми лет. Карьеру начинала в Европе, сейчас успешно строит ее в Азии. На счету девушки много крупных работ для известных глянцевых журналов и крупных компаний. "Для меня эта победа - прежде всего гордость за свою страну и мой вклад в укрепление ее престижа на мировом уровне. В будущем планирую работать над привлечением белорусских моделей к участию в этом конкурсе. Он собирает участников со всего мира, но не так много представителей из Беларуси", - сказала собеседница.-0-