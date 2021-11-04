Витебская горбольница №1 вернется к обычному режиму работы с 8 ноября

4 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебская городская клиническая больница №1, которая лечила коронавирусных больных, с 8 ноября вернется к режиму работы по профилю, сообщил журналистам начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

В субботу, 6 ноября, в медучреждении проведут дезинфекцию. "С понедельника больница приступит к своему обычному режиму. Будем рассматривать также вариант выхода (из ковидного профиля. - Прим. БЕЛТА) следующего учреждения. Скорее всего, это будет Витебский областной клинический специализированный центр, так как там сконцентрированы определенные виды хирургической, терапевтической, гастроэнтерологической и проктологической помощи. Сейчас она перенесена и доступна в областной больнице, но планируем специализированный центр вернуть к своему профилю", - сказал Михаил Вишневецкий.

Начальник облздрава отметил, что пациентов обращается меньше, ситуация с коронавирусом лучше, чем была осенью прошлого года. "При этом стала больше концентрация тяжелых больных в учреждениях. В красной зоне Витебской БСМП, которая, как и областная больница, одна из самых крупных реанимаций в регионе, занимается тяжелыми пациентами - все они, в том числе на аппарате ИВЛ, были не вакцинированы", - сказал специалист.

Михаил Вишневецкий призвал людей не расслабляться, заболеваемость никуда не ушла, поэтому нужно продолжать соблюдать привычные меры профилактики и прививаться. "В Витебской области вакцинированы 29%, в последнее время людей стало больше обращаться за прививкой. Недавно к нам поступила новая партия китайской вакцины", - добавил он.-0-