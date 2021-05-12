Витебская область на заключительном этапе олимпиады по учебным предметам завоевала 124 диплома

12 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В текущем учебном году школьники и гимназисты Витебской области получили 124 диплома на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам. По этому случаю в концертном зале "Витебск" состоялось торжественное чествование победителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Команда северного региона страны заняла первое место среди областей и второе после Минска (127 дипломов). Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил, что система образования области второй год подряд признана лучшей в Беларуси. "Результат говорит о том, что мы на правильном пути. И те реформы, которые начали вместе реализовывать несколько лет назад, показывают это. Все делалось и делается ради знаний наших детей. Стабильно улучшаются результаты централизованного тестирования, республиканского конкурса работ учащихся исследовательского характера, заключительного этапа олимпиады по учебным предметам", - сказал губернатор. Облисполком помогает в развитии материально-технической базы учреждений образования, результативно работающих с одаренными ребятами. За четыре года на это было направлено почти Br1,9 млн.

Николай Шерстнев

Николай Шерстнев поблагодарил учителей и преподавателей вузов за работу. Наибольшее количество побед получено учащимися учителя информатики гимназии №8 Витебска Вероники Лактиной (9), учителя математики гимназии №2 Витебска Светланы Матросовой (7), учителя математики гимназии №8 Витебска Натальи Доброцкой (5) и другими. "По-настоящему укрепить мощь нашей страны, улучшить благосостояние народа могут только умные, образованные, высокопрофессиональные люди. Поэтому государство ценит и стимулирует работу педагогических коллективов учреждений образования, учащихся, достигших высоких результатов", - добавил глава региона.

Андрей Загурский и Николай Шерстнев

Наибольшее количество дипломов на финальном этапе олимпиады получили учащиеся Витебска (70), Новополоцка (14), Оршанского (12) и Полоцкого районов (10). Среди предметов больше всего дипломов по математике, французскому языку, обществоведению, физической культуре и здоровью, трудовому обучению, китайскому языку, белорусскому языку и литературе, географии и информатике. Кроме того, учащиеся Витебской области хорошо выступают на интеллектуальных состязаниях за рубежом. На XVII Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике молодые люди завоевали одну золотую, пять серебряных и три бронзовые медали. На X Европейской математической олимпиаде для девушек - золотая медаль.

Вера Грецкая

Артем Бельский и Татьяна Автухова

Алина Верютина

Всего по решению Витебского облисполкома премией награждены 124 учащихся учреждений образования области, которые добились высоких результатов на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, и 90 педагогов, их подготовивших. На выплату премий выделено более Br100 тыс.-0-

Фото Александра Хитрова