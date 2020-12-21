21 декабря, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе во время патриотического проекта БРСМ "Память сердца" открыли после реконструкции мемориальный комплекс в деревне Шапуры. С этого мероприятия республиканский проект стартовал в северном регионе, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии прошел митинг-реквием. В нем приняли участие представители общественности, местных органов власти, волонтерского и студотрядовского движения БРСМ.

Второй секретарь областной организации БРСМ Жанна Нарицына отметила, что проект "Память сердца" - это дань памяти героическому поколению дедов и прадедов. "Проект - инициатива нашей молодежи. Нам очень важно не допустить переписывания истории, чтобы молодые люди знали достоверные факты о страшных событиях 1941-1945 годов", - сказала она.

На плитах братской могилы в Шапурах выбито свыше 17 тыс. фамилий советских воинов, погибших в 1943-1944 годах при освобождении Беларуси. За этот год занесено более 600 имен. Это крупнейшее воинское захоронение времен Великой Отечественной войны в нашей стране. Среди похороненных здесь красноармейцев есть и Герой Советского Союза Петр Васильевич Шистеров (1917-1944 годы), погибший в бою 21 июня 1944 года, за несколько дней до начала операции "Багратион". Когда немцы пошли в атаку, Петр Шистеров сдерживал их автоматным огнем, затем отбивался гранатами и погиб в неравном бою. За мужество и храбрость он, уроженец Костромской области, получил посмертно звание Героя Советского Союза.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев добавил: памятное место обновили за три месяца. Была проведена серьезная реконструкция. На это потрачено порядка Br125 тыс., которые заработали на субботнике в Витебском районе.

"Витебская область присоединилась к проекту "Память сердца". Наша задача - через мемориалы сохранить память о тех людях и подчеркнуть, что благодаря им сегодня живем в свободной стране, а наш флаг развевается возле здания штаб-квартиры ООН", - отметил Владимир Терентьев и поблагодарил за работу поисковиков, а также тех, кто поддерживает братские могилы и мемориалы в надлежащем состоянии.

Сегодня в Витебской области около 1,5 тыс. памятных мест времен войны, где покоятся порядка 450 тыс. человек. Установлены фамилии свыше 210 тыс. из них.

Республиканский патриотический проект "Память сердца" направлен на сохранение исторической памяти о героическом прошлом советского народа. Мероприятия проекта пройдут во всех регионах страны до 24 декабря. В памятных местах молодые люди организуют митинги-реквиемы с возложением цветов и зажжением лампад памяти. Сохранению исторической памяти посвящены и диалоги поколений.-0-