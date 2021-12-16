Витебские фармацевты попытались выращивать вирусы под музыку

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор предприятия "БелВитунифарм" Сергей Большаков в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ рассказал о попытках выращивать вирусы под музыку, сообщает БЕЛТА.

Сергей Большаков во время передачи рассказал о необычном факте: по его словам, ученые установили, что корова дает больше молока, если ее доят под музыку. Белорусские фармацевты тоже решили провести такой эксперимент при выращивании вирусов.

"Мы пробовали растить определенные вирусы с музыкой одной, другой и так далее. Прямой зависимости не увидели, - рассказал директор предприятия о результатах опыта. - Мы разную ставили, начиная от белорусских народных, заканчивая какими-то немецкими жесткими мотивами".

Вместе с тем, отметил Сергей Большаков, фармацевты установили другую взаимосвязь: зимой вирусы растут в несколько раз лучше, чем летом.

Как сообщалось, осенью Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины против COVID-19 на площадях "БелВитунифарма". Данный инвестпроект предусматривает строительство в деревне Должа Витебской области завода по производству вакцин (с реконструкцией имеющегося производства).

Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными Минздраву и Национальной академии наук организациями.-0-