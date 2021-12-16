16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую вакцину от COVID-19 можно будет приспосабливать к разным штаммам коронавируса. Об этом заявил директор предприятия "БелВитунифарм" Сергей Большаков в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По словам директора предприятия, в Беларуси создается базовая вакцина, которую при необходимости можно будет дорабатывать в процессе. "Эта вакцина развития, я бы так сказал", - заявил Сергей Большаков.

Он обратил внимание, что известные фармкомпании произвели свои вакцины от COVID-19 на основе первого штамма коронавируса - уханьского. Последующие штаммы для разработки препаратов учеными не выделялись. "Работает же эта вакцина. Смотрят на какие-то вещи, которые связаны больше с технологическими и биотехнологическими нюансами. Для человека это не важно. Человек должен привиться и иметь определенный буфер защиты от заболевания", - отметил директор "БелВитунифарма".-0-

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Большаков: белорусскую вакцину от COVID-19 можно будет приспосабливать к разным штаммам

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