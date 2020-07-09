Витебские налоговики написали историю становления службы в регионе и создают виртуальный музей

9 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Инспекция МНС по Витебской области издала книгу по истории становления и развития налоговой службы в регионе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник областной налоговой инспекции Валерий Лобацевич.

Издание подготовлено сотрудниками инспекции на бумажном носителе и в электронном формате. В перспективе на основе документов и материалов электронной версии книги планируется создать виртуальный музей истории налоговых органов Витебской области, отметил руководитель областной инспекции.

На подготовку оригинального корпоративного издания потребовался год. Книгу открывает краткий исторический очерк об истории Витебской губернии и системы госучреждений конца XVIII века, когда функции сбора податей и взимания недоимок возлагались на камерную экспедицию при губернаторе, позже преобразованную в казенную палату. Белорусская казенная палата начала деятельность в Витебске с мая 1797 года в составе 4 экспедиций: казенных имений; по делам ревизским, соляным и винным; счетной; губернского казначейства.

Более подробные сведения по учреждениям Витебской губернии, в том числе осуществлявшим сбор податей, появились только в 1860-х годах, когда Витебский губернский статистический комитет начал издавать "Памятные книжки Витебской губернии". Кроме того, в издаваемом ежегодном справочнике "Адрес-календарь" отражались изменения в составе чиновников того или иного ведомства, что также помогло почерпнуть сведения о структуре налоговой службы того времени. Наиболее полно описан период с начала XX века, что обусловлено активной нормотворческой деятельностью молодого советского государства, в том числе в сфере налогообложения. Копии архивных документов размещены в хронологическом порядке и сопровождаются легендой с указанием места его хранения и других данных, с помощью которых можно найти оригинал в архиве.

При сборе и систематизации информации сотрудники изучали подлинные архивные документы XIX-начала XX веков, добывали сведения из публикаций советских авторов, знакомились с историческими материалами, предоставленными государственным архивом Витебской области и областной библиотекой им. В.И.Ленина. Много документов удалось найти в фондах Национальной библиотеки Беларуси и Латвийской национальной библиотеки.

В последующем при создании виртуального музея, помимо документов и материалов издания, планируется включить в экспозицию сведения о лицах, возглавлявших в разные периоды времени податные присутствия, Казенную палату (учреждения, ставшие прообразом налоговых органов), руководителях инспекций на современном этапе. Также предполагается разместить материалы о профессиональных и спортивных достижениях работников, отразить их активное участие в общественной жизни региона.-0-