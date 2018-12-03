Витебский предприниматель создаст на базе административного здания общественно-культурный центр

3 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель создаст общественно-культурный центр на базе неиспользуемого административного здания в Витебске, которое он приобрел сегодня более чем за Br186 тыс. по результатам аукциона в комитете "Витебскоблимущество", передает корреспондент БЕЛТА.

В состав лота включены два здания общей площадью свыше 1,8 тыс. кв.м, а также право 25-летней аренды участка земли 0,15 га в исторической части областного центра. Объект впервые выставлялся на торги и привлек внимание одного покупателя, который согласился приобрести недвижимость по начальной стоимости, увеличенной на 5%.

Новым собственником зданий стал индивидуальный предприниматель из Витебска Василий Романенко. Он намерен реконструировать и модернизировать строения под размещение объекта общественно-культурного назначения, в том числе оказания услуг любителям здорового образа жизни.

Всего с начала года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" продано 89 зданий и сооружений на общую сумму почти Br2,5 млн. Как отметил начальник управления по распоряжению госимуществом комитета Павел Лукьянов, по числу реализованных объектов уже превзойден результат 2016 и 2017 годов. Это связано с возрастающим спросом на недвижимость, что четко прослеживается по поведению потенциальных покупателей. Инвесторы предпочитают не дожидаться максимальных скидок на приглянувшиеся строения и готовы как можно раньше включаться в торг. Например, в текущем году восемь объектов приобретены на первом же аукционе по оценочной стоимости, 13 - со скидкой 20% и 50%, тогда как в 2017 году - всего один.

До конца 2018 и в январе 2019 года на аукционы комитета "Витебскоблимущество" выставлено более 90 объектов недвижимости. Так, потенциальным покупателям впервые предлагается приобрести комплекс зданий и сооружений (всего более 70 объектов) бывшего военного городка в Глубокском районе. Продолжатся поиски инвесторов, готовых возродить оздоровительные лагеря в Витебском, Бешенковичском и Сенненском районах. На электронные торги на площадке БУТБ выставлен бывший клуб металлистов в Витебске с начальной ценой в одну базовую величину (Br24,5). Здание является памятником архитектуры, попытки найти нового собственника предпринимаются с 2016 года.-0-