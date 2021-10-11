Витебский завод заточных станков приступил к распродаже производственной недвижимости

11 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Завод "ВИЗАС" (Витебск) выставило на продажу три объекта недвижимости общей площадью почти 9,2 тыс. кв.м суммарно за Br1,3 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА ликвидатор предприятия Михаил Ивченко.

Витебский завод ликвидируется по решению собрания акционеров, срок завершения ликвидационной процедуры установлен по 10 марта 2022 года. Для расчета с кредиторами организована распродажа активов организации, в ходе которой впервые на торги выставляются объекты недвижимости. Имущество завода сконцентрировано на одной производственной площадке в районе Восточного промышленного узла в Витебске, и, по данным бухгалтерского учета, его стоимость позволит рассчитаться по обязательствам должника.

Потенциальным инвесторам предлагается приобрести трехэтажный административно-бытовой комплекс площадью почти 3,6 тыс. кв.м (начальная цена Br861,6 тыс.), трехэтажное строение площадью свыше 5,1 тыс. кв.м с двумя переходами (Br361,2 тыс.), которое длительное время не эксплуатируется. На продажу также выставлено помещение размером 517,3 кв.м (Br90,8 тыс.), в котором размещается действующее производство, вместе с десятью станками различного типа. Электронные торги назначены на 10 ноября и пройдут с применением метода повышения начальной цены.

На предприятии продолжается инвентаризация имущества, в том числе объектов интеллектуальной собственности, для последующей их оценки и принятия решений о возможности реализации для расчета с кредиторами.

Витебский завод заточных станков (ОАО завод "ВИЗАС") основан в 1897 году. С 1960 года предприятие специализировалось на выпуске заточного оборудования и оставалось единственным на постсоветском пространстве производителем универсально-заточных станков и заточных станков с ЧПУ для изготовления и заточки любого режущего инструмента.-0-