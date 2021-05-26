Витебское ГПЛХО в этом году построит почти 37 км лесохозяйственных дорог

26 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебское государственное производственное лесохозяйственное объединение (ГПЛХО) в этом году построит около 37 км лесохозяйственных дорог, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском ГПЛХО.

В соответствии с планом строительства и финансирования лесохозяйственных дорог в 2021 году, утвержденным Министерством лесного хозяйства, в Витебской области необходимо построить и ввести в эксплуатацию почти 37 км лесохозяйственных дорог, что составляет 8 лесохозяйственных дорог. "Объемы строительства таких дорог регулируются госпрограммой "Белорусский лес". Главой государства поставлена задача ежегодно строить не менее 100 км лесохозяйственных дорог, и свыше трети из них в этом году появятся в Витебской области. Из доведенного плана на сегодняшний день введены в эксплуатацию две дороги протяженностью 8,5 км в Витебском и Лиозненском лесхозах. На стадии строительства находится одна дорога в Бешенковичском лесхозе, где ведут работы специалисты-дорожники из Полоцка. Срок окончания строительных работ намечен на июль", - рассказали в Витебском ГПЛХО.

Летом начнется строительство 3 лесохозяйственных дорог в Глубокском опытном лесхозе, Лепельском и Толочинском лесхозах. До конца года новые лесохозяйственные дороги появятся в Лиозненском лесхозе, Богушевском и Дретунском лесничествах.

"Увеличение протяженности транспортной сети в лесу обусловлено необходимостью освоения ежегодно увеличивающейся расчетной лесосеки, своевременного проведения лесовосстановительных работ и мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями леса, ликвидации лесных пожаров. Кроме того, строительство лесохозяйственных дорог облегчит доступ людей к природным богатствам - сбору ягод, грибов, березового сока и т.д. Также они связывают между собой небольшие сельские населенные пункты", - подчеркнули в Витебском ГПЛХО.-0-