Витебское предприятие "Симург" сертифицировало медизделия для выхода на рынок ЕС

29 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебское ЗАО "Медицинское предприятие "Симург" сертифицировало медизделия на присвоение СЕ-маркировки для выхода на рынок Евросоюза, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора предприятия по качеству Олег Ахтанин.

Продвижение продукции в западном направлении определено в качестве стратегической цели развития компании. Обязательное условие для этого - сертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 13485 в уполномоченном органе Евросоюза, которое "Симург" успешно прошел в 2019 году. Только после этого предприятие заявило изделия на получение СЕ-маркировки.

На данном этапе СЕ-сертификацию прошли изделия для родовспоможения и позитивного воздействия на репродуктивную функцию женщин, которые относятся к среднему и повышенному классам потенциального риска применения по классификации Евросоюза. "Предварительно мы изучили ситуацию на рынках европейских стран, консультировались с партнерами по всей номенклатуре нашей продукции и определили, что надо продвигать на западные рынки в первую очередь", - рассказал Олег Ахтанин. Конкурировать предстоит с немецкими компаниями, но продукция витебского производителя как минимум не уступает западным аналогам по качеству и выглядит более привлекательной по цене, отметил он.

Первые партии изделий поставлены в Польшу и Латвию в начале 2020 года. Однако после закрытия рынков ЕС в связи с пандемией коронавируса отгрузки пришлось поставить на паузу. Тем не менее витебская компания поддерживает коммуникации с западными партнерами, прорабатывает возможности расширения направлений экспорта, в частности в Чехию, а также выстраивает сеть дистрибьюторов в странах ЕС.

Прохождение сертификационного аудита с участием арбитров из ЕС является длительной и финансово емкой процедурой, пояснил Олег Ахтанин. Она подразумевает отлаженную работу системы менеджмента качества и аттестацию производства на соответствие требованиям специализированных стандартов ЕС. Кроме того, необходимо пройти несколько десятков типов испытаний (микробиологических, химических и т.д.), которые должны подтвердить безопасность изделий для последующего применения. В целом на это у "Симурга" ушло около пяти лет и несколько десятков тысяч евро инвестиций.

Следующим этапом станет получение СЕ-маркировки на средства внутриматочной контрацепции, которые относятся к высокому классу потенциального риска применения. "Это задача еще более сложная, причем наличие СЕ-сертификации на другие изделия не дает преимуществ, лишь добавляет репутационных бонусов при прохождении аудита", - обратил внимание Олег Ахтанин.

ЗАО "Медицинское предприятие Симург" создано в 1991 году и специализируется на выпуске медицинских изделий для акушерства, гинекологии и урологии, в том числе внутриматочных контрацептивов, зондов и другого инструментария. На предприятии освоено производство 12 наименований и более 200 модификаций изделий для акушерства и гинекологии всех трех классов потенциального риска применения по классификации Евросоюза, действующей в отношении медицинских изделий. Более 60% продукции экспортируется. По итогам 2019 года темп роста поставок на внешние рынки составил около 115%. Продукция "Симурга" активно продвигается на рынках России, Казахстана, ряда среднеазиатских стран, поставляется в США. Вся номенклатура изделий витебской компании сертифицирована и реализуется в Украине. В инновационной деятельности компания активно сотрудничает с витебскими высшими учебными заведениями и Институтом технической акустики НАН Беларуси.-0-