Визит-центр, водные и пешие маршруты: в Гомельской области развивают экологический туризм

Фото из архива

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области разработали несколько новых зеленых маршрутов в заказниках, сообщили БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. В этом году в регионе продолжают развитие туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, включенных в перечень перспективных для развития экологического туризма. Так, в заказнике республиканского значения "Выдрица" обустроен водный зеленый маршрут по реке Березина. Это путь протяженностью 15 км от экотуристической базы "Уречье" до санатория "Серебряные ключи". Изготовлены специальные информационные знаки, беседки для отдыха во время остановок. Приобретено пять туристических двухместных байдарок для сплавов по маршруту. Продолжается обустройство пешего эколого-патриотического маршрута "Сцежка да Алы" протяженностью около 9 км. Он проходит по заказнику и соединяет экотуристический центр "Уречье" с мемориальным комплексом "Ола". Подходит к завершению создание визит-центра экотуристической базы "Уречье", расположенной вблизи деревни Судовица Светлогорского района. Вскоре посетители по-новому смогут изучить республиканский ландшафтный заказник "Смычок". Здесь благоустраивают участок в деревне Нижняя Олба Жлобинского района. В частности, идет строительство хозблока для стоянки автомобилей и хранения инвентаря. Также будет оборудована точка для подключения восьмиместного мобильного дома или кемперов к водопроводу, электроэнергии и приемнику сточных вод. В республиканском биологическом заказнике "Днепро-Сожский" обновили инфраструктуру зеленого маршрута. Обустроены переходы и мостики через ручьи и низины, изготовлены смотровые площадки и места отдыха. Менеджеры природоохранных учреждений рассматривают различные пути развития.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!