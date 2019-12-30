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30 декабря 2019, 15:27

Вкус хорошего настроения

Максим Кузьменок
Максим Кузьменок
Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Геннадий Хоружик: Инвесторам в нашем регионе комфортно
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Унитарное предприятие "Сморгонский комбинат хлебопродуктов" радует своей экологичной продукцией и удивляет новинками на протяжении многих лет. В этом году производитель вкусных и полезных крупяных изделий, которые хорошо знают как в Беларуси, так и далеко за ее пределами, отмечает 45-летний юбилей. С какими успехами коллектив предприятия встречает эту важную дату, расспросили у директора Сморгонского КХП Максима Кузьменка.

Начало истории

На Сморгонщине первые заготовители зерна появились еще в 1940 году. Но только к концу 1974-го в регионе был построен и введен в эксплуатацию комбикормовый завод. Собственно, эта дата и является днем рождения УПП "Сморгонский комбинат хлебопродуктов". Производство комбикормов стало самым первым направлением работы предприятия. В сутки здесь производится до 600 тонн комбикормовой продукции.

Отслеживая год за годом мировые тенденции, на КХП в 1995-м открывают первую линию по производству овсяной крупы. Параллельно с этим осваивается изготовление ржаной муки из цельного зерна, шелушеного овса.

Начало 2000-х на предприятии ознаменовывается открытием сразу четырех торговых точек, в которых покупателю предлагается полный ассортимент выпускаемой продукции. После присоединения свинофермы "Медрики" и свинокомплекса "Андреевцы" в составе КХП начал работать цех по производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. В 2008 году комбинат, уже имея опыт работы в сельском хозяйстве, обзавелся сельскохозяйственным филиалом "Жодишки", специализирующемся на производстве молока и выращивании крупного рогатого скота.

Известный товарный знак "Империя злаков" был разработан в 2006 году. Тогда предприятие впервые выпустило хлопья, которые не требуют варки. К слову, сейчас под этим брендом выпускается почти вся линейка крупяной продукции Сморгонского КХП. Следующим важным событием в истории КХП стало введение в эксплуатацию в 2010 году цеха по переработке маслосемян рапса. Мощность линии – 20 тыс. тонн в год. В этом году на предприятии прошла масштабная модернизация зерносушильного комплекса. Старую установку заменил новый комплекс СЗШН-40, мощность которого – 40 плановых тонн в час.

Спустя 45 лет в составе Сморгонского КХП, расположенного на территории 16,8 гектаров, кроме цехов по производству комбикормов и крупы, маслосемян рапса, находятся хлебоприемный пункт для хранения зерна, склады для сырья и готовой продукции, производственно-технологическая лаборатория, ремонтные мастерские и административный корпус.

Со знанием дела

УПП "Сморгонский комбинат хлебопродуктов" – крупнейшее и многопрофильное предприятие, специализирующееся на выпуске мукомольно-крупяной, комбикормовой и масложировой продукции высочайшего качества.

Значительный объем комбикормов КХП производит для нужд своих структурных подразделений – филиала "Жодишки" и свиноводческого комплекса "Андреевцы". Только на комплексе сейчас содержится 24 тыс. голов свиней.

– Что касается комбикормовой продукции, то сегодня нашими специалистами разработаны рецептуры для различных видов животных: поросят, кур, свиней, крупного рогатого скота и рыбы. Комбикорма поставляем сельскохозяйственным предприятиям, организациям торговли и населению преимущественно Гродненской и Минской областей, – отмечает директор Сморгонского КХП Максим Кузьменок.

Еще одно, не менее важное направление работы Сморгонского КХП, – переработка маслосемян рапса. За счет этого предприятие полностью закрывает потребность в растительном масле при производстве комбикорма. Кроме того, масло продается на экспорт в страны ЕС.

Крупяная продукция, которая известна под брендом "Империя злаков", пользуется постоянным спросом как внутри страны, так и далеко за ее пределами.

На экспортном рынке из предлагаемых нами видов мукомольно-крупяных изделий наибольшую популярность завоевала овсяная крупа. Сегодня ее можно найти в магазинах России, Украины, Сербии и даже Нигерии, Канады, Китая.

– Какой завтрак наиболее полезен для детей и взрослых? Конечно, каша. Но утром из-за нехватки времени бывает проблематично кашеварить у плиты. Мы одними из первых в стране внедрили производство овсяной каши и хлопьев, не требующих варки, – рассказывает Максим Петрович. – Приятный вкус нашим кашам и хлопьям придают исключительно натуральные добавки: яблоко, абрикос, изюм, ананас. При этом важно отметить, что продукция не содержит ароматизаторов, красителей и ГМО.

Сморгонский КХП трижды становился призером конкурса "Лучший продукт", который проходит в рамках выставки "Продэкспо" в Москве. Этот год не стал исключением. Мука овсяная и хлопья пшенично-гречневые были удостоены золотых медалей.

Для детей и взрослых

Специалисты КХП уверены: пользу злаков очень сложно переоценить. Поэтому на предприятии было решено уделить особое внимание правильному питанию маленьких белорусов. Была разработана уникальная линейка злаковых хлопьев – МИКС №1 и МИКС №2. Получился невероятно вкусный и полезный продукт. А чтобы вызвать у детишек еще больший интерес к утреннему завтраку, хлопья поместили в красочную коробку, внутри которой малыши найдут яркие магнитики с изображением букв алфавита и различных животных.

Каши изготавливаются на базе овсяных хлопьев быстрого приготовления с добавлением сублимированных фруктов, пользу которых для нашего здоровья трудно переоценить. А современная технология производства хлопьев быстрого приготовления, применяемая КХП, позволяет сохранить в них все полезные вещества.

Также на предприятии есть линейка каш и хлопьев Dinamo – комбинат получил право выпускать шесть видов своей продукции под брендом известного хоккейного клуба "Динамо-Минск". Теперь этот логотип размещен на упаковках хлопьев и каш из разных злаков.

УПП "Сморгонский комбинат хлебопродуктов"

231042, Гродненская область, г. Сморгонь, пер. Комсомольский, 20.

Тел: +375 (1592) 3-98-01, +375 (1592) 3-98-00.

Сайт: skhp.by

Марина МАНУЙЛИК, газета "7 Дней"

Фото из архива предприятия

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