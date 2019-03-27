Владимир Дворник: от эффективности работы предприятий зависит благосостояние людей

27 марта, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. От эффективности работы каждого конкретного предприятия зависит уровень благосостояния людей. На этом акцентировал внимание председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник сегодня во время встречи с трудовым коллективом ОАО "Мозырьсоль", передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор отметил, что реальный сектор экономики региона нацелен на выполнение поставленных задач, показателей. "Уже завершаем квартал, видим, что динамика положительная", - сказал он. Глава региона подчеркнул, что на подобных встречах с трудовыми коллективами определяются пути дальнейшего развития тех или иных предприятий. "Чем выше уровень производства на предприятии, тем выше уровень жизни людей. Кроме того, это позволяет развивать социальную сферу, совершенствовать коммунальное хозяйство", - добавил Владимир Дворник.

Руководитель области рассказал, что 22% промышленного производства в стране приходится на Гомельскую область. Производственная сфера развивается, например, набирает обороты Светлогорский ЦКК. В ближайшее время первую продукцию получат на Петриковском горно-обогатительном комбинате.

Неплохой уровень демонстрирует и ОАО "Мозырьсоль". "Таких предприятий, которые имеют свое сырье, немного. Другим же приходится закупать до 95% сырья. При разумном подходе, эффективно выстроив продажи, сократив затраты, можно уверенно работать и развиваться", - считает Владимир Дворник.

Работники "Мозырьсоли" смогли задать губернатору интересующие их вопросы, в том числе относительно перспектив развития города. В частности, была озвучена тема реконструкции плавательного бассейна, драматического театра в Мозыре. "На протяжении последних лет в регионе сложилась практика, когда ежегодно комплексно приводятся в порядок два города. Новый облик уже приобрели 12 райцентров. В 2019 году работаем в Петрикове и Мозыре", - пояснил губернатор. Он отметил, что в Мозыре комплексное благоустройство будет идти в течение двух лет. В планах на этот год наиболее затратные объекты, в том числе драмтеатр, бассейн, другие спортивные объекты, проектируется набережная.

"Особое внимание уделят каждому объекту, в том числе дворовым территориям. За два года приведем Мозырь в идеальное состояние", - сказал Владимир Дворник.

Прозвучали вопросы, касающиеся реконструкции дороги М10, благоустройства лесопарка Молодежный, школьных стадионов, реконструкции и электрификации участка железной дороги. Интересовались работники предприятия темами кредитования строительства жилья для семей, воспитывающих одного-двух детей, аспектами пенсионной реформы, службы в армии.

ОАО "Мозырьсоль" было образовано как солевыварочный комбинат, в 1997 году преобразовано в открытое акционерное общество. Последние пять лет в истории предприятия ознаменованы реализацией масштабного инвестиционного проекта по реконструкции с увеличением производственных мощностей до 480 тыс. т соли в год. "Более 80% продукции отправляется на экспорт. Предприятие полностью загружено, имеет широкую ассортиментную линейку", - отметил генеральный директор Артур Галимов.-0-