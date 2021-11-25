Власти Минска обеспокоены ростом наркооборота и потребления наркотиков в городе

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сохраняется высокая наркоугроза, растет число наркопотребителей и вовлеченных в наркооборот. Об этом сообщил сегодня начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов на совещании в столичной мэрии по теме профилактики наркотиков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, что есть определенный рост по ряду направлений, связанных со сбытом, употреблением наркотиков. Особенно тревожит то, что в это вовлекаются несовершеннолетние, которые используются дельцами наркобизнеса в распространении, - подчеркнул, открывая совещание, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Главная наша задача - максимально перекрыть трафик, поставки, а также вести серьезную профилактическую работу среди несовершеннолетних". Он добавил: выявляются и случаи изготовления наркотических веществ, и призвал участников совещания разработать стратегию и тактику в борьбе с общей бедой.

По словам Александра Сазонова, в милицию стало поступать больше заявлений и сообщений граждан о незаконном обороте наркотиков, возросло число каналов поставок и выявляемых помещений для выращивания наркосодержащих растений, увеличились объемы изымаемых наркотиков. Возросло число передозировок наркотиками и психотропами, в том числе с летальным исходом (средний возраст погибших - 35 лет, среди них более 75% ранее судимы, две трети состояли на наркологическом учете). "Все это подтверждает высокий уровень наркоугрозы и то, что город Минск по-прежнему является объектом активной деятельности со стороны международных организованных групп наркоторговцев. О чем также свидетельствует трехкратный рост числа преступлений, совершенных в составе организованных групп", - сделал вывод Александр Сазонов.

Работа милиции и заинтересованных структур позволяет удерживать ситуацию под контролем, хотя "наркоэкспансия столицы нарастает". Преступность в этой сфере в этом году выросла на треть. Много тяжких и особо тяжких преступлений, проведено более 700 изъятий наркотиков, в том числе 385 крупных. Из незаконного оборота изъято 73 кг наркотических средств и психотропных веществ. Причем преобладают наркотики синтетического происхождения. К ответственности привлечены более 500 человек, из которых 40% - за сбыт. Для оборота незаконного товара преступники максимально задействуют возможности интернета: по оценке столичной милиции, доля преступлений с его помощью не менее 95%.

По мнению Александра Сазонова, необходимо менять подходы в работе с наркозависимыми, а также с молодежью. Молодые люди, подростки стали чаще откликаться на предложения легкого заработка, более того, дети становятся инструментом для вербовки новых закладчиков. "Нам нужны лидеры мнений, которые способны достучаться до молодежи, готовы участвовать в мероприятиях, направленных на профилактику наркопотребления. Пока в профилактической работе превалируют формы, направленные на устрашение, недостает позитивных, привлекательных образов юношей и девушек, ведущих здоровый образ жизни и не употребляющих наркотиков. Недостаточно для этого используются и интернет-ресурсы. Надо вовлекать в профилактическую работу родителей, организовывать их правовое просвещение в этой сфере", - заключил специалист. Он также предложил разместить антинаркотическую площадку на базе Центра безопасности МЧС в Минске и выделить деньги на экспозицию.-0-