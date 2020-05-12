Власти на местах должны детально вникать в ситуации людей и давать взвешенные поручения - Шулейко

12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Власти на местах должны детально вникать в ситуации людей и давать взвешенные поручения ответственным службам. Об этом заявил журналистам после прямой телефонной линии помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию обратилась Екатерина Тукач из Светлогорского района. Год назад ее большая семья из-за пожара лишилась дома. "Все сгорело дотла. К счастью, все живы и целы, однако стоит вопрос по поводу жилья. К тому же по решению суда все совершеннолетние члены семьи должны выплачивать серьезную сумму причиненного ущерба соседям. Из зарплаты удерживают 50%", - рассказала женщина.

Юрий Шулейко заверил, что ситуация будет изучена, проработаны разные варианты решения проблемы. "Все будет решаться в совокупности, с учетом характеристики семьи, состояния детей. Возможно, вам придется поменять работу. Посмотрим, что можно сделать", - отметил он.

Гомельчанка Светлана посетовала на течь кровли. Женщина живет на верхнем этаже пятиэтажки и вынуждена сражаться с последствиями дождей в своей квартире. По ее словам, такая же ситуация у соседей. "Регулярно обращаюсь в ЖЭС. Там отзываются, приходят, составляют протокол, говорят, что все сделали. Но потом ситуация повторяется снова. И сейчас мы в ожидании осадков подставили таз", - рассказала горожанка. Вопрос взят на контроль.

Житель Октябрьского Александр Валерьевич решает, какое отопление провести в своем доме. Вступил в кооператив по газоснабжению, однако в связи с планируемым вводом БелАЭС его интересует тема электрического отопления. Юрий Шулейко порекомендовал сельчанину обратиться на прием к председателю райисполкома. "Он толковый строитель. К тому же лучше знает стратегию развития района по всем сферам", - сказал он.

За три часа возможностью задать вопрос помощнику Президента - инспектору по Гомельской области воспользовались 28 жителей региона. Подводя итог насыщенной прямой линии, Юрий Шулейко подчеркнул, что в основном звонки имеют бытовой характер. "Это житейские темы - вопросы энерго- и газоснабжения, прокладки канализации, избрания председателя ЖСПК и помощи в подборе адекватного и толкового руководителя. Все они понятны, люди хотят благоустроить пространство вокруг себя. И в этом плане находят понимание у властей", - отметил он.

К примеру, жители двух улиц частного сектора в Гомеле участвуют в долевом строительстве канализации. Власти поддержали инициативу. Однако на этом этапе возник вопрос нехватки финансовых средств горожан. Люди интересуются, можно ли на эти цели использовать банковское кредитование. В ближайшее время обратившимся будут даны разъяснения.

Были также вопросы, на которые гражданам неоднократно на разных уровнях давали исчерпывающие ответы. Некоторые из них были рассмотрены в суде, в том числе в апелляционном порядке. "Но человек желает услышать нужный ему ответ, а не тот, который предусмотрен законом. Тут важно, чтобы заявители поняли: представители власти, как и все граждане, не имеют права не выполнить требования закона", - резюмировал Юрий Шулейко.-0-

Фото Сергея Холодилина