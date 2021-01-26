Во Фрунзенском районе Минска 27 января школа и детский сад останутся без отопления

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях филиала "Минские тепловые сети" 27 января будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение в ряде зданий Фрунзенского района, в том числе в двух учреждениях образования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Без отопления останется средняя школа №12 по ул. Скрипникова, 38, а также детский сад №17 по ул. Одинцова, 117. Родители детей, которые посещают эти заведения, предупреждены, что по возможности ребят лучше оставить дома", - говорится в сообщении.

Для обучения и времяпрепровождения детей предусмотрены другие локации. Школьные занятия для учащихся будут проводиться в гимназии №31 по ул. Мазурова, 6, а дошколят примут в детских садах №75 по ул. Лобанка, 44 и №149 по ул. Лобанка, 46.

Также отмечается, что, несмотря на смену места дислокации, все дети будут находится под присмотром педагогов. Уроки, которые не удастся провести завтра, распределят на оставшуюся неделю.-0-