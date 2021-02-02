Вода в детсадах Партизанского района Минска пригодна для употребления

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пяти детсадах Партизанского района водопроводная вода вновь пригодна для употребления. Это показали результаты лабораторного исследования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Как сообщалось, из-за аварии на трубопроводе по ул.Академической вода в детских садах №82, 164, 186, 257 и 543 была временно непригодна для питья.

"После устранения повреждений на сетях в детсады поступает водопроводная вода надлежащего качества, специалисты лаборатории "Минскводоканала" взяли пробы. Исследование показало, что вода пригодна для употребления", - сообщил замглавы администрации Партизанского района Владимир Лебедь.

Подчеркивается, что все детские сады будут работать в штатном режиме.-0-