Водители троллейбусов из четырех стран посоревнуются в профмастерстве в Гродно

12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно 13-14 июня примет конкурс профессионального мастерства водителей троллейбусов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель профсоюзного комитета Гродненского троллейбусного управления Елена Бакланова.

В Гродно подобный конкурс проводят не первый раз. Однако в этом году к участию в нем пригласили коллег из областных центров Беларуси, а также из Бобруйска, Санкт-Петербурга, Тулы, польского Люблина и литовского Каунаса.

На начальном этапе конкурсантам предстоит продемонстрировать теоретические знания. Они ответят на вопросы, касающиеся правил дорожного движения, устройства и технической эксплуатации троллейбуса, правил перевозки пассажиров.

Самым же зрелищным станет практический этап конкурса. На автодроме водителям предстоит выполнить несколько автомобильных фигур: движение "змейкой", постановка транспорта в бокс, подъезд к остановочному пункту и линии "Стоп", заезд в тоннельные ворота и объезд колодцев. При управлении троллейбусами будет оцениваться не только время прохождения трассы, но и техника исполнения.

"Наша главная задача - перевозить пассажиров качественно и с комфортом. Поэтому конкурсантам важно будет продемонстрировать высокую культуру вождения", - отметил директор УГП "Гродненское троллейбусное управление" Виктор Шарейко.

По итогам всех испытаний лучших водителей выберут в командном зачете, личном первенстве, в спринте, а также среди молодых водителей. В отдельной номинации посоревнуются женщины-водители троллейбусов. Их в управлении работает около трети.

Победителям будут вручены кубки, медали, дипломы и ценные призы от администрации Гродненского троллейбусного управления, профкома и общественных организаций. Смогут участники и повысить свою классность.

Основная цель состязания - популяризация профессии водителя городского электротранспорта, снижение уровня аварийности на дорогах и улучшение качества обслуживания пассажиров. -0-