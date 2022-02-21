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21 февраля 2022, 14:18

Военком о референдуме: вооруженные силы никогда не стояли в стороне от политической жизни страны

Фото из архива
Фото из архива

21 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные Силы никогда не стояли в стороне от политической жизни страны. Таким мнением поделился с журналистами военный комиссар Могилевской области Александр Горошкин во время встречи с военнослужащими Могилевского гарнизона в преддверии референдума и Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил, передает БЕЛТА.

"Вооруженные Силы никогда не стояли в стороне от политической жизни страны, всегда были в числе и в рядах первых, - сказал Александр Горошкин. - Не побоюсь сказать: офицерский корпус - наиболее просвещенные и продвинутые люди, которые понимают цену современного мира. А ведь те изменения, которые предлагается внести в Конституцию, нацелены именно на то, чтобы обеспечить спокойную, мирную жизнь наших людей. Поэтому мы будем в первых рядах голосовать за эти позитивные изменения. Мы прекрасно понимаем, что только такая спокойная и конструктивная работа может принести успех".

Военный комиссар отметил: сама жизнь показывает, что в современном мире первостепенно, а что второстепенно. "На первый план выходят безопасность, мир и мирное небо без взрывов, - сказал он. - Только в этом случае мы сможем обеспечить право человека на труд, нормальное медицинское обеспечение, а также чтобы наши дети спокойно ходили в школы. Могу с уверенностью сказать, что Вооруженные Силы Беларуси - это действительно надежный гарант. Да, нас проверяют на прочность: экономику - санкциями, обороноспособность - ситуацией на границе. На прочность проверяют наш дух. Но имея таких военнослужащих, как современная армия, я более чем уверен, что все эти попытки тщетны. Наша экономика выстоит, наша оборона тоже. Все видели, какие сейчас проводятся совместные учения. Мы готовы к защите своих людей, своей страны, своих семей. Мы обеспечим мирное будущее нашего народа".

В преддверии Дня защитников Отечества Александр Горошкин первую очередь поздравил ветеранов - людей, которые своей службой показали, что такое офицер и офицерская честь. Он также пожелал всего самого наилучшего тем, кто сегодня стоит в строю, защищает мир и спокойствие. Отдельные слова прозвучали в адрес будущего поколения и их родителей. "Вы видите выступления главы государства: с территории Беларуси никогда не начнется никаких военных действий, - заключил он. - Наши солдаты, наши дети не будут участвовать ни в каких боевых действиях, если это не будет касаться защиты собственного дома. Поэтому пускай спокойно растут и развиваются на благо нашей страны".-0-

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