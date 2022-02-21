Исаченко: нам важно сохранить историческую память, придав ей конституционный статус

21 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нам очень важно сохранить историческую память, придав ей конституционный статус. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время встречи с военнослужащими Могилевского гарнизона в преддверии референдума и Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил, передает БЕЛТА.

"В стране создана профессиональная, хорошо оснащенная и обученная армия, которая способна не только обеспечить безопасность Беларуси от внешнего агрессора, но и является внутренним стержнем государственности, - отметил Анатолий Исаченко. - Уверен, нынешние военнослужащие - достойные продолжатели традиций храбрых предков. Своим трудом они обеспечивают безопасность государства, защищают национальные интересы, охраняют мир и покой наших граждан".

По словам губернатора, сегодня перед белорусами стоит очень важная задача - защитить источник силы веры в себя, то есть Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Если историческая память не будет сохранена, то начнутся разногласия в белорусском обществе и государстве. Пример Украины ярко показывает, как можно практически вывернуть наизнанку всю правду о Великой Победе и в угоду коллективному Западу из друга сделать врага.

"Нам очень важно сохранить эту историческую память, придав ей конституционный статус, - подчеркнул Анатолий Исаченко. - Давайте вместе укрепим нашу независимость. Силовые структуры современной Беларуси - это надежная опора стабильности и развития нашей страны. В свою очередь воинские подразделения, которые дислоцируются на территории Могилевской области, занимают достойное место в обеспечении национальной безопасности государства".

Председатель облисполкома поздравил собравшихся с предстоящим праздником и подчеркнул, что 23 февраля олицетворяет неразрывную связь поколений, преемственность традиций и преданность родной стране. Поэтому Вооруженные Силы Беларуси становятся школой патриотического воспитания молодых людей: именно в армии формируются взгляды и жизненные ценности. Впоследствии слова долг, честь и Отечество становятся для солдат ориентиром, определяющим дела и поступки в гражданской жизни.

От имени Могилевского областного Совета депутатов к собравшимся обратилась Ирина Раинчик. Она также поздравила военнослужащих с наступающим Днем защитников Отечества, пожелала им здоровья, мира и процветания. "Это всенародный праздник, который связывает прошлое, настоящее и будущее, - подчеркнула она. - Это символ мужества, единства и чести".

Во встрече приняли участие военнослужащие Могилевского гарнизона и ветераны Вооруженных Сил. Ряд военнослужащих в преддверии праздника получили награды, в том числе за высокие результаты в боевой подготовке и служебной деятельности, активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.-0-