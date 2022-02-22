Волков представил коллективу управления судебных экспертиз по Гродненской области нового руководителя

22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков представил коллективу управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области нового руководителя - Дмитрия Рудакова, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГКСЭ по Гродненской области.

Алексей Волков вручил удостоверение и пожелал начальнику управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области успехов в трудовой деятельности. Характеризуя Дмитрия Рудакова, председатель Государственного комитета судебных экспертиз отметил ответственность, грамотность и опытность нового руководителя.

Дмитрий Рудаков родился в 1979 году, окончил Витебский государственный университет имени П.М.Машерова, с 2002 года проходил службу на различных должностях в органах прокуратуры Витебской области. С июля 2013 года проходит службу в Государственном комитете судебных экспертиз. До назначения занимал должность заместителя начальника управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области. Дмитрий Рудаков отмечен медалями "За безупречную службу" III и II степени.-0-