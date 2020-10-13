Волонтеры благоустроили территории более 20 храмов Гомельской области

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 13 октября 2020
Минск Облачно с прояснениями +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:49 Хоккейная Лига чемпионов отменена из-за коронавируса Спорт
19:42 Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге Спорт
19:39 ФОТОФАКТ: Автомобили скорой помощи в Гродно проходят усиленную обработку после транспортировки каждого пациента Регионы
19:38 В Беларуси протестируют работу ID-карт перед их официальным вводом Общество
19:33 Результаты лечения рака молочной железы значительно улучшились - онколог Общество
19:28 Минтранс считает необходимым усовершенствовать правила охраны труда в отрасли Общество
19:18 Волонтеры благоустроили территории более 20 храмов Гомельской области Регионы
19:13 В ОДКБ могут разработать модельные законы по противодействию вмешательству извне Общество
19:01 Волейболисты минского "Строителя" сыграют в 1/8 финала Кубка ЕКВ Спорт
18:52 В Беларуси срок самоизоляции из-за COVID-19 сокращен до 10 дней Общество
18:51 Минздрав РФ выдал разрешение на исследование вакцины "Спутник V" на людях старше 60 лет В мире
18:50 В Молодечно задержана пьяная компания, которая промышляла воровством Происшествия
18:41 Рунец: во время прямых телефонных линий граждане все чаще озвучивают конструктивные предложения Общество
18:35 Первокурсники лицея МЧС стали членами Белорусской молодежной организации спасателей-пожарных Общество
18:34 Минчанин похитил из квартиры друга телевизор и сдал его в ломбард Происшествия
18:33 Останки восьми красноармейцев перезахоронили в Пружанском районе Регионы
18:31 "Беларусь 3" покажет балет "Щелкунчик" в новой редакции Афиша
18:27 До 10% всех случаев рака молочной железы обусловлены наследственностью Общество
18:24 Криштиану Роналду заболел коронавирусом Спорт
18:20 В Минске пьяный мужчина устроил протестную акцию и чуть не попал под колеса авто Происшествия
18:15 Депутат: в обществе созрел запрос на эволюционные изменения и есть понимание необходимости диалога Общество
18:11 Для въезда в Латвию нужно заполнить специальную анкету Общество
18:08 ЕЭК перенесла срок перехода на электронные автопаспорта в Беларуси до 31 марта 2021 года Общество
18:05 Лавров: Москва будет вынуждена прекратить диалог, если в ЕС не хотят партнерства В мире
18:03 Операцию по поддержанию мира отработают на учении ОДКБ в Беларуси Общество
18:00 По факту поджога дома в Молодечненском районе возбуждено уголовное дело Происшествия
17:46 Мотовелозавод с 19 октября начнет размещать токены для привлечения ресурсов на развитие Экономика
17:42 Словацкий велосипедист Петер Саган выиграл 10-й этап "Джиро д'Италия" Спорт
17:33 Двое брестчан выжили, упав с высоты седьмого этажа Происшествия
17:31 В Минской области в течение 20 минут произошло два ДТП со смертельным исходом Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
13 октября 2020, 19:18

Волонтеры благоустроили территории более 20 храмов Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива

13 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Территории более 20 храмов Гомельской области благоустроили волонтеры во время акции "Восстановление святынь. Сокровища родной Беларуси" в этом году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

В течение года Гомельская областная организация БРСМ присоединялась к республиканской благотворительной акции. "Нам важно прикоснуться к большому делу и внести свой вклад в духовное и экологическое просвещения молодежи. Неважно большой это храм в областном центре или церквушка в маленькой деревушке", - рассказали в обкоме.

Сегодня объектом молодежной заботы стал храм святого благоверного князя Александра Невского в Гомеле. Он был освящен в апреле 1861 года. Его служители поддерживают диалог с молодежью, приглашая в воскресную школу.

Около 40 волонтеров движения БРСМ "Доброе Сердце" со всей области помогли благоустроить территорию, покрасить скамейки, разровнять грунт, расчистить клумбы, перенести кирпичи. Парни и девушки помогли также привести в порядок зону отдыха "Пруды", где любят проводить время молодые люди и семьи и гости Новобелицкого района.

Встреча продолжилась на открытом диалоге "Мы едины", который прошел в центре творчества детей и молодежи Новобелицкого района. Вместе с преподавателем воскресной школы при храме святого благоверного князя Александра Невского молодые люди рассуждали на различные темы, включая волонтерство, духовное развитие. Также здесь подвели итоги областной экологической акции по сбору макулатуры. Награждены участники из Лельчицкого, Светлогорского, Жлобинского, Хойникского, Рогачевского и Гомельского районов.

Акция "Восстановление святынь. Сокровища родной Беларуси" объединила более 550 волонтеров БРСМ "Доброе Сердце" Гомельской области. Она направлена на воспитание и развитие у юношей и девушек духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях белорусского народа. В прошлом году силами молодых людей благоустроили около 30 родников.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ Гомельская область
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Автомобили скорой помощи в Гродно проходят усиленную обработку после транспортировки каждого пациента
Фото Пружанского райисполкома Останки восьми красноармейцев перезахоронили в Пружанском районе
Фото из архива Аллею в честь профобразования заложили в Минске
Фото из архива Более 800 квартир для многодетных планируют построить в Бресте в этом году
Фото из архива Отопительный сезон в социальной сфере Могилева начнется 14 октября
Заведующий кафедрой политологии и социологии БрГУ им. А.С. Пушкина Евгений Скакун Вопросы конституционной реформы и партстроительства обсудили в Бресте
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки "Сложный год, но тем не менее урожайный". Подробности поездки Лукашенко в Толочинский район
Головченко: стройотрасль Беларуси обеспечивает положительный вклад в формирование ВВП
Нагорнокарабахский конфликт: соглашение о прекращении огня пока не соблюдается
В Беларуси выздоровели и выписаны 77 797 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко о тружениках села: если бы у нас и в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми
Белорусские аграрии убрали сахарную свеклу более чем с 40% площадей
В Беларуси протестируют работу ID-карт перед их официальным вводом
ГАИ просит граждан сообщать в милицию о фактах блокирования движения транспорта
Белорусская федерация гандбола и Parimatch достигли договоренностей о продлении сотрудничества
В Беларуси срок самоизоляции из-за COVID-19 сокращен до 10 дней
В Беларуси разработают комплекс стандартов в области электротранспорта
До 10% всех случаев рака молочной железы обусловлены наследственностью
Операцию по поддержанию мира отработают на учении ОДКБ в Беларуси
В ОДКБ могут разработать модельные законы по противодействию вмешательству извне
Рунец: во время прямых телефонных линий граждане все чаще озвучивают конструктивные предложения
Депутат: в обществе созрел запрос на эволюционные изменения и есть понимание необходимости диалога
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 октября задержаны 186 человек
Для въезда в Латвию нужно заполнить специальную анкету
Минздрав предупредил о фейковых сообщениях об участии в испытаниях вакцины "Спутник V"
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.