Волонтеры благоустроили территории более 20 храмов Гомельской области

13 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Территории более 20 храмов Гомельской области благоустроили волонтеры во время акции "Восстановление святынь. Сокровища родной Беларуси" в этом году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

В течение года Гомельская областная организация БРСМ присоединялась к республиканской благотворительной акции. "Нам важно прикоснуться к большому делу и внести свой вклад в духовное и экологическое просвещения молодежи. Неважно большой это храм в областном центре или церквушка в маленькой деревушке", - рассказали в обкоме.

Сегодня объектом молодежной заботы стал храм святого благоверного князя Александра Невского в Гомеле. Он был освящен в апреле 1861 года. Его служители поддерживают диалог с молодежью, приглашая в воскресную школу.

Около 40 волонтеров движения БРСМ "Доброе Сердце" со всей области помогли благоустроить территорию, покрасить скамейки, разровнять грунт, расчистить клумбы, перенести кирпичи. Парни и девушки помогли также привести в порядок зону отдыха "Пруды", где любят проводить время молодые люди и семьи и гости Новобелицкого района.

Встреча продолжилась на открытом диалоге "Мы едины", который прошел в центре творчества детей и молодежи Новобелицкого района. Вместе с преподавателем воскресной школы при храме святого благоверного князя Александра Невского молодые люди рассуждали на различные темы, включая волонтерство, духовное развитие. Также здесь подвели итоги областной экологической акции по сбору макулатуры. Награждены участники из Лельчицкого, Светлогорского, Жлобинского, Хойникского, Рогачевского и Гомельского районов.

Акция "Восстановление святынь. Сокровища родной Беларуси" объединила более 550 волонтеров БРСМ "Доброе Сердце" Гомельской области. Она направлена на воспитание и развитие у юношей и девушек духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях белорусского народа. В прошлом году силами молодых людей благоустроили около 30 родников.-0-