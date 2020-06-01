Волонтеры БРСМ помогают благоустроить детские площадки в Гродненской области

1 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В День защиты детей и Всемирный день родителей 1 июня молодежь Гродненской области дала старт республиканскому проекту "#раЗАм з бацькамі" по благоустройству детских дворовых площадок, передает корреспондент БЕЛТА.

Легкоатлетка Ирина Жук

Аполинария и Екатерина Федорович

Легкоатлетка Ирина Жук

Ярослав Шитик

Во время благоустройства детской площадки на улице Короткевича

В Гродно, например, одним из объектов стала детская площадка по улице Короткевича в молодом спальном районе Ольшанка. Здесь участники акции покрасили и привели в порядок скамейки, горки, качели, ограждения.

"Год малой родины - год особенный. Каждый из нас может внести частичку своего труда в преображение родного двора, населенного пункта, - отметила первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Анна Саросек. - Сегодня по всей области будет благоустроено около 30 объектов: детские площадки приведут в порядок, покрасят, отремонтируют. Акция не разовая, при необходимости волонтеры БРСМ помогут коммунальным службам в обустройстве, ремонте детских площадок и в дальнейшем". Первый секретарь обратила внимание, что инициатива "#раЗАм з бацькамі" изначально была областная и нашла поддержку на республиканском уровне.

Александр Мешкель

Светлана и Ярослав Шитик

Аполинария Федорович

Эдвард Мазан и Виктор Прецкайло

Присоединились к проекту не только волонтеры движения "Доброе сердце", но и работники ЖКХ, дети и их родители, просто неравнодушные граждане. Одна из них - легкоатлетка Ирина Жук. "Когда предложили поучаствовать, сразу же согласилась. Каждому по силам найти свободное время и сделать полезное для детей дело", - заметила она.

Гродненка Светлана Шитик вышла к площадке вместе с сыном Ярославом. Семья - постоянный участник подобных акций, раньше, например, вместе участвовали в озеленении района. По словам Светланы, есть здесь и воспитательный момент: дети куда бережнее относятся к качелям, горкам и оборудованию на площадке после того, как своими руками наведут на ней порядок.

На всех объектах, где потрудились волонтеры, появятся таблички с благодарностью к тем, кто присоединился к акции "#раЗАм з бацькамі".-0-

Фото Леонида Щеглова