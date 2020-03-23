Волонтеры БРСМ помогут поликлиникам Минска с доставкой рецептов пожилым

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры движения "Доброе сердце" Минской городской организации БРСМ помогут столичным поликлиникам доставить пожилым людям плановые рецепты по месту их проживания, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич.

"Волонтеры окажут помощь поликлиникам Минска с доставкой на дом плановых рецептов, необходимых для дальнейшего лечения пожилых людей с хроническими заболеваниями. Такая договоренность имеется между комитетом по здравоохранению Мингорисполкома и Минским городским комитетом БРСМ, - рассказал Сергей Клишевич. - Для доставки рецептов будут задействованы более 180 совершеннолетних добровольцев из числа студентов учреждений высшего и учащихся среднего специального образования Минска".

Координируют эту работу районные комитеты БРСМ столицы. По мере необходимости и по определенному графику они направляют волонтеров, экипированных средствами индивидуальной защиты - масками, резиновыми перчатками и антисептиками, - в поликлиники. Там молодые люди забирают рецепты с адресами и контактными телефонами пенсионеров и развозят их адресатам. При доставке рецептов используется бесконтактный способ передачи: предварительный звонок по телефону, затем задействуются домофоны и почтовые ящики. Если в подъезде переговорное устройство отсутствует, ребята передают рецепты лично, при этом используют усиленные средства защиты.

В пресс-службе Центрального комитета БРСМ дополнили, что при необходимости доставка рецептов волонтерами "Доброе сердце" будет организована и во всех регионах страны.

Белорусский республиканский союз молодежи проводит через социальные сети активную информационно-разъяснительную работу с молодежью. Разработана инфографика по мерам безопасности и профилактики коронавируса. Белорусы активно включились в челлендж БРСМ #спасибомедикам, выражая на своих страницах слова благодарности за их труд. С 20 марта при территориальных комитетах союза молодежи работают горячие телефонные линии для информационной помощи пожилым людям.-0-