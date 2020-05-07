Волонтеры БРСМ поздравят ветеранов Гомельской области мини-концертами на дому

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области волонтеры поздравят ветеранов на дому и устроят для них мини-концерты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

В преддверии Дня Победы молодежные поздравительные десанты будут действовать во всех районах области. Они посетят ветеранов Великой Отечественной войны, вручат им сувениры, цветы и памятные медали.

Житковичская районная организация БРСМ поздравит с наступающим Днем Победы Зяму Айзиковича Старобинского. Под окнами его дома активисты союза молодежи прочтут стихи "Никто не забыт, ничто не забыто", заместитель председателя пионерской дружины исполнит музыкальную композицию "Чтобы не было войны", а представитель военкомата вручит памятную медаль.

Памятный подарок подготовила молодежь для Зои Ивановны Краснобаевой из Жлобинского района. Ребята из средней школы №10 Жлобина прочтут стихи на военную тематику.

Молодежные активисты Светлогорского района вместе с пионерской дружиной имени Зины Портновой посетят ветерана Бориса Афанасьевича Маскевича. В поздравительном репертуаре - известная и любимая "Катюша", композиции на аккордеоне и стихи. Пионеры из кадетского класса продемонстрируют показательные выступления строевой подготовки. Финальным номером станут пожелания здоровья, оптимизма и бодрости духа. Ребята предложат ветерану вместе исполнить песню "Победа", растянут огромный плакат "Спасибо за Победу!" в его честь.

В Гомельском обкоме БРСМ подчеркнули, что в поздравительном списке - десятки адресов. Молодежные лидеры хорошо их знают, ведь навещают и помогают ветеранам в течение всего года, а накануне Дня Победы - визит особый.

Белорусский республиканский союз молодежи дал старт республиканскому проекту "Беларусь помнит. Солдаты Победы" по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны в ознаменование 75-летия Победы. Эта молодежная инициатива станет частью республиканского патриотического проекта "Цветы Великой Победы", символом которого является яблоневый цвет и красно-зеленая ленточка.-0-