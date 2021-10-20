Волонтеры БРСМ заступили на "COVID-патруль" в Гомеле

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Информационно-профилактическая акция "COVID-патруль" стартовала в Гомеле и области, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Гомельской городской организации БРСМ Анна Мигун.

Гомельские волонтеры заступили на "COVID-патруль". Это учащиеся и студенты 18 лет и старше. Молодые люди прошли специальное онлайн-обучение и инструктаж. Ребят консультировали специалисты в разных сферах, включая врачей. Участники патруля знают, как защититься от инфекции, каких рекомендаций врачей и эпидемиологов стоит придерживаться. Перед каждым дежурством волонтеры проходят осмотр с измерением температуры, уточнением самочувствия. "Каждому выдаются маски, перчатки", - уточнила второй секретарь горкома.

"Вакцинация, соблюдение дистанции, масочный режим - оптимальные и доступные для всех меры профилактики. Задача патруля - напомнить о них тем, кто ведет активный образ жизни, посещает места массового скопления людей", - пояснили организаторы акции.

Волонтерские группы будут дежурить возле крупных торговых центров. Пока сроки акции организаторы не называют. Отмечают: профилактический патруль будет работать столько, сколько будет требовать эпидобстановка. "Графики дежурств "COVID-патрулей" разработаны. Ребята раздают буклеты с рекомендациями, как правильно носить маску, обрабатывать руки антисептиком, что для профилактики нужно делать дома. Кроме того, будут вручать листовки с адресами пунктов вакцинации", - рассказала Анна Мигун.

Возобновились молодежные телефонные линии БРСМ. Их проводят районные и городской комитеты БРСМ Гомеля, областной комитет организации с понедельника по субботу с 9.00 до18.00. Они окажут информационную поддержку, примут заявку на доставку продуктов и лекарств одиноким горожанам.

Организует акцию "COVID-патруль" БРСМ при поддержке Белорусского союза женщин и Белорусского общества Красного Креста.-0-