Вопрос электроотопления жилфонда волновал жителей Витебской области на приеме у Линевича

9 июня, Лиозно /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Вопрос электроотопления жилфонда волновал жителей Витебской области во время прямой телефонной линии и на личном приеме у помощника Президента - инспектора по Витебской области Анатолия Линевича, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращения сегодня поступили из Лиозненского района, а также Витебска, Глубокского, Сенненского и Полоцкого районов. Значительное их количество касалось возможности обеспечения электроснабжения жилых домов, чтобы подключить электрический котел.

Анатолий Линевич отметил актуальность этой темы: "Чем ближе ввод БелАЭС, тем больше население понимает перспективы, которые открываются с вводом этого объекта". Пока же во многих случаях основным препятствием на пути решения таких обращений является нехватка мощностей ЛЭП. Например, в Лиозненском районе по этой причине отказы получили более ста жителей - половина из числа обратившихся с заявлением по установке электрокотлов в местный филиал "Витебскэнерго". По мнению помощника Президента, нужно сформировать в районах списки таких граждан, что поможет в разработке соответствующей госпрограммы. "Нужно также выработать нормативный документ с единым подходом, на основании которого можно будет действовать дальше", - считает он.

Директор частного предприятия из Гомеля просил содействия в продвижении своего бизнес-проекта. На территории Оршанского района по указу №506 бизнесмен планирует создать производство по сбору и переработке отработанных масляных фильтров. Он разработал бизнес-план нового производства, зарегистрировал предприятие на оршанском участке СЭЗ "Витебск". Дальнейшая реализация проекта застопорилась из-за невозможности определить критерии его эффективности.

Три многодетные семьи из Витебска и Полоцка обратились за помощью в решении личных вопросов, связанных с устройством детей на оздоровление в санаторий, улучшением жилищных условий и использованием семейного капитала.

Каждое поступившее обращение Анатолий Линевич взял на контроль и пообещал разобраться. Где возможно, будет оказана помощь и приняты соответствующие меры. В разговоре с журналистами помощник Президента обратил внимание на эффективность такой формы работы с людьми.-0-