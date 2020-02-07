Вопросам импортозамещения необходимо уделять больше внимания - Анфимов

7 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Вопросам импортозамещения необходимо уделять больше внимания и ответственнее относиться к их решению. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов во время посещения витебского предприятия "Энергокомплект".

По его словам, многие предприятия Беларуси выпускают инновационную импортозамещающую продукцию. И этим ресурсом важно грамотно распорядиться. "Вопросам импортозамещения нужно уделять больше внимания и ответственнее относиться к их решению. Это первостепенная задача, к которой подталкивает Президент. Я уже говорил, что у нас нет нефти или газа, поэтому мы собственным промышленным потенциалом должны сделать так, чтобы меньше закупать за границей", - констатировал Леонид Анфимов.

В качестве примера он привел посещаемое предприятие. За 2019 год "Энергокомплект" выпустил продукции почти на Br280 млн, на экспорт поставлено 86% от всего объема на сумму $112 млн. При этом на долю витебского предприятия приходится 70% всей кабельной продукции, выпускаемой в Беларуси. "А мы при импорте кабельной продукции на $150 млн в год для энергоцелей всего 14% потребляем (продукции ПО "Энергокомплект". - Прим. БЕЛТА). Разве это дело?! Сегодня 900 км кабеля надо поменять. А где его брать? Неужели опять побежим за границу, когда свое предприятие могло бы полностью обеспечить современной инновационной продукцией", - добавил глава контрольного ведомства.

ООО "ПО "Энергокомплект" основано в 1992 году. Является резидентом СЭЗ "Витебск". Номенклатура кабельно-проводниковой продукции составляет более 20 тыс. марко-размеров. Цеха предприятия оснащены современным высокопроизводительным оборудованием из Германии, России, Испании, Италии, Чехии, Финляндии, США, обеспечивающим полный производственный цикл. За стабильное поддержание высокого качества "Энергокомплект" неоднократно признавался лауреатом многочисленных республиканских конкурсов. На предприятии работают 650 человек.-0-

Фото Александра Хитрова