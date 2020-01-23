Вопросы к работе ГАИ, ЖКХ и медиков в топе обращений у жителей Витебской области

23 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Жители Витебской области в 2019 году чаще всего обращались в областные и местные органы власти по вопросам работы милиции, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Об этом сообщила на заседании Витебского облисполкома начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Илона Шульга, передает корреспондент БЕЛТА.

В облисполком и органы местного управления в регионах в 2019 году поступило 37,6 тыс. обращений. Это примерно на 1 тыс. меньше, чем в 2018-м. Наиболее часто граждане обращались в управление внутренних дел, в основном по линии ГАИ (рост писем составил 5,7%), главные управления ЖКХ, по здравоохранению, комитеты по труду, занятости и социальной защите, а также архитектуре и строительству. "В основном вопросы связаны с жилищным строительством, застройкой исторической части Витебска и центра Полоцка. Увеличились жалобы людей в сфере транспорта, что было связано с закрытием путепровода в Витебске и моста в Полоцке, оптимизации маршрутной сети. Были вопросы, связанные с нарушением движения общественного транспорта", - сказала Илона Шульга.

В Госавтоинспекцию люди писали по качеству дорог, освещения улиц, установке дорожных знаков, светофоров, затрагивали темы нарушений правил парковки, обустройства дополнительных пешеходных переходов.

Начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб сказал, что в основном вопросы приходили жизненные и актуальные. "К примеру, на пешеходном переходе в Витебске таксист сбил мальчика. Мы читаем комментарии родителей, что здесь нужно реагировать с технической точки зрения: по улучшению освещения улиц, ограничению скоростного режима", - пояснил он.

Председатель облисполкома Николай Шерстнев отметил, что тема ГАИ болезненная и имеет смысл ее более подробно обсудить. Губернатор не исключил того, что этот вопрос будет вынесен на одно из заседаний облисполкома.

В прошлом году зафиксирован и рост обращений по работе здравоохранения. И граждане обращались за решением конкретных проблем. Традиционными остаются вопросы содержания домов и дорог, оказания коммунальных услуг, благоустройства населенных пунктов.

Чаще всего в облисполком обращались жители Витебского, Оршанского, Полоцкого, Лиозненского, Сенненского, Дубровенского районов и Витебска.

Первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси Кристина Поболь отметила, что люди хотят справедливости и реагируют на равнодушие местной власти обращениями в вышестоящие инстанции. В прошлом году из Витебской области в Администрацию поступило 2330 обращений (рост 1%). "Неплохой показатель, это меньше всего в стране по сравнению с другими регионами. В лидерах Оршанский и Полоцкий районы", - отметила она.

Тем не менее, Кристина Поболь обратила внимание, что каждое четвертое обращение в Администрацию из северного региона, было повторным. Причина этого в том, что на местах жалобы рассматриваются формально, не вникая в суть и не пытаясь найти решений. Среди примеров - два случая из Миорского района. В свое время было коллективное обращение работников ПМК-55 из Миор, которых волновало закрытие организации. Несмотря на письмо людей, с ними никто не встречался, о перспективах работы предприятия не рассказывали. Через два месяца они опять обратились в Администрацию Президента.

Кристина Поболь, обращаясь к председателям исполкомов, подчеркнула, что с населением нужно говорить, жители должны участвовать в реализации проектов, которые затрагивают их повседневную жизнь.-0-