Вопросы поддержки фермерских хозяйств преобладали на приеме граждан у Соловья в Гомеле

4 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы электроснабжения и поддержки фермерских хозяйств преобладали на приеме граждан председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Гринько искал поддержку по проведению линии электропередачи к участкам личного подсобного хозяйства. Мужчина не согласен с предварительно названной ему стоимостью. Ему разъяснили, что конечная сумма будет названа только после составления и экспертизы проектно-сметной документации. В РУП "Гомельэнерго" предлагают четыре варианта подключения, специалисты готовят технические условия.

Электроэнергия необходима фермеру для полива насаждений. Мужчина выращивает сахарные арбузы, дыни и др. "Наша задача - изучить правовое поле. В рамках закона о личных подсобных хозяйствах изучим варианты решения поставленного вопроса", - отметил губернатор. Также он обозначил, что на перспективу в регионе дополнительно прорабатывается вопрос по обеспечению мест для реализации урожая фермеров.

Геннадий Соловей подчеркнул, что его позиция остается неизменной: важно поддерживать тех, кто идет работать на земле.

Александру Губанову в прошлом году был выделен участок для фермерского хозяйства возле поселка Каролин Гомельского района. Планирует заниматься пчеловодством, выращиванием голубики и клубники. Раскорчевывал земли сам, но потом из-за паводка не смог продвинуться в своем деле. По его словам, техника грузнет. Просит поддержки в мелиорации, ведь планов по развитию хозяйства очень много. Не исключено, что разобьют большой сад плодовых деревьев. Не прочь и расширить владения за счет пахотных земель.

Виталий Цапов из Гомельского района в 2018 году решил связать жизнь с фермерством. Под выращивание плодоовощных культур ему выделили 95 га в районе деревни Севруки Гомельского района. "Пока не могу приступить непосредственно к запланированной деятельности. Выработка участка на уровне грунтовых вод. Поэтому необходимо менять концепцию использования земель. Предлагаю создать полноценное рыболовное хозяйство, на основе которого будем оказывать услуги в сфере рекреационного рыболовства. И этот участок сам просится под эти цели", - пояснил заявитель. Планы амбициозные - выращивание царской рыбы - осетра. Он также не против создать необходимую инфраструктуру. Председатель облисполкома порекомендовал детально изучить основы выращивания этой рыбы. Он готов выехать на место и изучить ситуацию со специалистами райисполкома.

Николай Синицын развивает форелевое хозяйство в пойме реки Узы, занимается также растениеводством. Однако, по словам заявителя, из-за деградации земель природоохранные службы остановили работы на земле. "Я очень серьезно отношусь ко всему, чем занимаюсь. Мне уже 76 лет. Мне надо убрать зерно и посеять. Если я не сделаю этого осенью, весной просто не подберусь. Не могу допустить, чтобы земля пустовала", - сетовал фермер. Губернатор поручил разобраться в ситуации специалистам комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. В службе заверили, что проблем по уборке зерновых нет.

Гомельчанка Татьяна Кулеш в летнее время живет с детьми за городом. Женщина просила устранить препятствие для проезда к пляжу и демонтировать шлагбаум в СТ "Ипуть-5", самовольно установленный на дороге в направлении реки Ипуть. Губернатор поручил разобраться, на чьем балансе находится дорога, и разрешить вопрос сегодня же.

Всего на прием к губернатору записались восемь человек, вопросы двух из них были решены до встречи. Они касались сферы ЖКХ. Геннадий Соловей инициировал рассмотрение каждого обращения в линейном порядке - по отраслевому направлению и строго в правовом поле.-0-