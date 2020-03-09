Вопросы таможенного регулирования на территории ЕАЭС обсудят в Бресте

9 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 12 марта пройдет 34-е заседание объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В мероприятии примут участие руководители и эксперты таможенных органов Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Делегации обсудят широкий спектр вопросов, касающихся таможенного регулирования. В частности, речь идет об организации пилотного проекта по применению навигационных устройств при контейнерных перевозках товаров железнодорожным транспортом сообщением Китай - Европа - Китай. В центре внимания будут также меры по недопущению ввоза на территорию ЕАЭС опасных отходов, развитие предварительного таможенного декларирования.

Участники встречи проанализируют исполнение решений предыдущего заседания коллегии, которое прошло в ноябре 2019 года в Ташкенте, утвердят планы мероприятий рабочих групп на текущий год. "Согласованные решения по вынесенным на повестку дня вопросам позволят обеспечить унификацию таможенных операций и процедуры таможенного контроля товаров и транспортных средств на территории Евразийского экономического союза", - отметили в ГТК.

Объединенная коллегия таможенных служб была образована в соответствии с межправительственным договором в 2011 году. Целью ее работы является координация деятельности таможенных органов Евразийского экономического союза, унификация применения таможенного законодательства и таможенного регулирования по вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов ЕАЭС.-0-