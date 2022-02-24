Воронюк: голосуя за изменения в Конституцию, мы защищаем суверенитет нашей страны

24 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Голосуя за изменения в Конституцию, мы защищаем суверенитет нашей страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился член Совета Республики Дмитрий Воронюк во время открытого диалога с активом Молодежного парламента при Могилевском городском Совете депутатов.

"Для меня существует пять причин, по которым я уже сделал свой выбор, принял участие в досрочном голосовании и отдал свой голос за будущее нашей страны. Я пришел на участок вместе со своим сыном, пусть ему всего 8 лет, мне хотелось, чтобы он увидел, как это происходит, - отметил Дмитрий Воронюк. - Первая причина, почему я проголосовал за обновление Конституции - это современный и самое важное своевременный документ, который ставит нашу страну в части юриспруденции в авангард. И этот обновленный документ придаст новый толчок для нужных, активных и динамичных изменений в целом всего законодательства и общества".

Второй причиной член Совета Республики назвал то, что появлению обновленной Конституции предшествовала большая работа на всех уровнях. "Обновленный проект Конституции - уникальный проект волеизъявления народа. Все об этом говорили не раз, но мы еще раз подчеркиваем, что изменения, которые внесены в проект, выражают мнение народа. И эти моменты мы обсуждали на самых разных диалоговых площадках. И работа эта шла практически два года. Мы спорили, говорили, обсуждали. Никто не остался в стороне", - подчеркнул он.

Еще одним поводом прийти на референдум Дмитрий Воронюк назвал уникальность исторического и политического момента для нашей страны. "Все наши граждане, от 18 и старше, именно сейчас оставляют свой след в истории белорусского государства. Каждый, кто уже пришел или еще собирается прийти на участок для голосования, делает свой личный вклад в развитие Беларуси сейчас и для будущих поколений. Этот день войдет в книги по истории, и каждый из нас принимает в этом событии участие. Это вызывает внутри чувство легкого волнения, ответственности и гордости", - подчеркнул он.

Четвертая причина, по которой Дмитрий Воронюк не остался в стороне от референдума, - жизнь каждого белоруса зависит от этого документа. "От принятого решения зависит моя дальнейшая жизнь: как отца, как гражданина, как профессионала, как депутата. Правовые нормы того, как я должен жить, какие-то рамочные вопросы - все это отражается в обновленном проекте Конституции. И это касается каждого из нас", - подчеркнул он.

Пятая причина - футуристическая. "Это мой вклад в будущее. Я отдаю свой голос сейчас для того, чтобы мои дети, внуки и правнуки смогли жить, опираясь на те основы, которые мы с вами закладываем сегодня, - отметил Дмитрий Воронюк. - Я намеренно выбрал днем голосования День защитников Отечества. Потому что, поддерживая обновленную Конституцию, мы защищаем суверенитет нашей страны".

Во встрече с молодежью приняли участие председатель Могилевского городского Совета депутатов Максим Гурин и первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Владимир Павловский. Вместе они обсудили важность текущей политической кампании. Кроме этого, актив молодежного парламента поделился успехами работы за прошлый год, планами на текущий и своими предложениями по благоустройству и улучшению городской инфраструктуры. Всего участниками встречи стали порядка 50 человек из разных учреждений образования Могилева.-0-