Восемь электронных ярмарок вакансий пройдут в Брестской области 18-20 мая

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Для предприятий и организаций Брестской области 18-20 мая проведут восемь электронных ярмарок вакансий, сообщает БЕЛТА.

Ярмарка вакансий в онлайн-формате сегодня пройдет в Кобринском районе. Варианты для трудоустройства предложит ОАО "Городец-Агро", которое заявило 14 свободных рабочих мест. Ознакомиться с вакансиями соискатели смогут на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 11.00. У желающих будет возможность задать вопросы нанимателю, получить консультацию, оставить резюме, получить приглашение на собеседование.

На 19 мая в Брестской области запланированы две электронные ярмарки вакансий. С 10.00 до 12.00 она пройдет в Жабинковском районе, а с 11.00 до 12.00 ее проведут в Пинске. Свое участие подтвердили ОАО "Полесье" и местный автобусный парк. Эти предприятия предлагают 67 свободных рабочих мест.

Еще пять ярмарок проведут 20 мая. С 10.00 до 11.00 на сайте e-vacancy.by можно познакомиться с вакансиями, которые есть в Пружанском районе. В это же время мероприятие пройдет в Барановичах и Барановичском районе. Варианты трудоустройства представят ОАО "Барановичский автоагрегатный завод" и "Барановичихлебопродукт". С 10.00 до 12.00 к электронной ярмарке присоединится Ивановский район. В ней примут участие три организации, которые предлагают 31 вакансию. В Ивацевичском районе такое мероприятие проведут с 14.00 до 15.00.-0-