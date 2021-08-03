Воспитанники Сенненской школы-интерната после отдыха в оздоровительном лагере остались в нем поработать

3 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Подопечные Сенненской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после отдыха в оздоровительном лагере "Боровка" Лепельского района остались в нем поработать. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник лагеря Дианна Мысина.

В этом году мальчики и девочки из Сенненской школы-интерната почти в полном составе отдыхали на второй смене в лагере "Боровка", а после двое воспитанников устроились сюда кухонными рабочими. Педагоги школы-интерната помогли им пройти положенную медкомиссию, так что ребята проведут лето с пользой для личного бюджета, а заодно смогут отдохнуть в окружении благодатной природы лепельского края.

"Трудоустройство детей из Сенненской школы-интерната стало уже традицией, обычно берем ребят на те виды работ, где не нужно специального образования. В этом году выпускник этого учреждения образования, окончивший первый курс Белорусского государственного педагогического университета имени М.Танка и в прошлом году отработавший у нас культорганизатором, снова вернулся к нам. Мы доверили ему должность инструктора по физкультуре и спорту, он проводит спортивные мероприятия, подвижные игры на свежем воздухе, а заодно присматривает за ребятами из школы-интерната, которые его помнят и слушаются", - рассказала Дианна Мысина.

На будущий год уже есть кандидат на должность культорганизатора, который на отдых в "Боровку" прибыл с чемоданами костюмов, сценариями мероприятий и руководил ребятами, занимаясь постановкой номеров. "Здесь ребята охотно раскрываются, они проявляют себя с лучшей стороны, а мы стараемся выявить, поддержать и развить все их способности и таланты. Ребята из школы-интерната очень ответственные, дисциплинированные и организованные. На них можно положиться и в случае провинности всегда можно договориться, словом повлиять на их поведение", - отметила начальник оздоровительного лагеря.

Она добавила, что некоторые ребята заранее просят вписать их в рабочий график, чтобы иметь возможность к новому учебному году пополнить личный бюджет и приобрести для себя что-то нужное.

Всего в "Боровке"а лето оздоравливается более 400 детей из Лепельского, Бешенковичского и Чашникского районов, а порой и из Минска. Ежегодно здесь отдыхают воспитанники витебских спортивных школ. В этом году на второй смене оздоравливались 37 ребят из ДЮСШ "Буревестник" и "Доломит" со своими воспитателями, которые также были трудоустроены в лагере. Для детей организовано пятиразовое питание с обязательным включением в меню фруктов.-0-