Возбудитель болезни Лайма выявлен у 49 клещей в Минске с начала года

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала 2021 года проведены исследования 628 клещей, возбудитель болезни Лайма выявлен у 49 из них. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала энтомолог ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" Галина Млынарчик.

"В разрезе последних десяти лет в Минске наблюдается уменьшение случаев, когда клещи кусали людей. Количество обращений за медпомощью по этому вопросу в течение шести месяцев 2021 года оставалось на уровне аналогичного периода прошлого года. Так, в микробиологической лаборатории государственного учреждения "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" проведены исследования 628 клещей, возбудитель болезни Лайма выявлен у 49 паукообразных. Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано", - рассказала Галина Млынарчик.

По словам энтомолога, анализ заболеваемости болезнью Лайма в Минске показывает, что в подавляющем большинстве случаев (более 97%) заболевание развивается у граждан, которые проигнорировали химиопрофилактику после укуса клещей.

"Из всех зарегистрированных в течение 2021 года пациентов 17% указывали, что укус клеща произошел в столице и закрепленных за ней пригородных зонах отдыха. Это территория Цнянского водохранилища, лесные массивы в Дражне и Степянке, яблоневый сад по ул. Рафиева, лесополоса у станции метро "Восток", лесопарк "Зеленый луг", Лошицкий парк", - отметила Галина Млынарчик.

Невзирая на уменьшение количества пострадавших от укусов клещей минчан, по итогам многолетних наблюдений и энтомологического мониторинга текущего года, численность иксодовых клещей в столице имеет выраженную тенденцию к росту. При превышении показателя численности данных насекомых в парках, скверах и на других территориях в этих местах дополнительно проводятся химические обработки. В текущем году они были организованы на общей площади более 230 га. В июне такую работу провели на экологических тропах "Медвежино" и "Серебряный лог", озелененной территории с лесным массивом в границах улиц Маршала Лосика и Юрия Семеняко, а также во фруктовом саду по ул. Рафиева.

В санэпидемслужбе напомнили, что профилактика заболеваний, передаваемых иксодовыми клещами, состоит из предупреждения нападения иксодовых клещей и соблюдения мер, препятствующих развитию заболеваний после присасывания. Для посещения лесной зоны рекомендуют выбрать защитную или максимально закрытую одежду, перед походом воспользоваться аэрозолями и другими акарицидно-репеллентыми средствами. По возвращении важно провести осмотр одежды и открытых участков тела. В случае присасывания клеща необходимо аккуратно его удалить, обработать место укуса спиртосодержащими препаратами и как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы получить эффективное профилактическое лечение в первые 72 часа.

Исследование клещей проводится в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии по ул. Филимонова, 23 (выявление возбудителей клещевого энцефалита, Лайм-боррелиоза, анаплазмоза, эрлихоза), а также в ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района Минска" по ул. Плеханова, 18, 1 этаж, отделение бактериологии №1, каб. 100 (выявление возбудителя Лайм-боррелиоза у клещей).-0-