Возбуждено производство по делу о банкротстве Россонского агросервиса

18 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО "Россонский агросервис" и назначил защитный период на один месяц, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Инициатором обращения в суд выступил сам должник, финансовое оздоровление которого с применением норм указа №399 признано нецелесообразным. Как пояснил заместитель председателя Россонского райисполкома Алексей Саппо, предоставляемые по указу льготы сельхозпроизводителям не позволят агросервису выйти на положительную рентабельность и улучшить финансовое положение. Предприятие фактически не способно самостоятельно вести финансово-хозяйственную деятельность, отсутствуют средства на удобрения, топливо, запчасти и так далее. Размер кредиторской задолженности приближается к Br3,3 млн, при этом стоимость имущества оценивается почти в Br8,5 млн.

Это самое удаленное по расположению и маленькое по площади сельхозугодий хозяйство в Россонском районе, с мелкой контурностью полей, что делает практически невозможным использование энергонасыщенной техники. Кроме того, длительный период предприятие испытывает дефицит квалифицированных, инициативных работников. Нередко возникают проблемы с трудовой дисциплиной, что также негативно отражается на производственных показателях, отметил Алексей Саппо.

По данным на 17 июня, на предприятии трудятся 32 человека, в основном жители горпоселка Россоны. Как заверил заместитель председателя райисполкома, всем работникам будет оказана помощь в последующем трудоустройстве с использованием различных вариантов занятости. Земли сельхозназначения Россонского агросервиса площадью более 1,5 тыс. га, в том числе около 860 га пашни, перераспределены между другими хозяйствами.-0-