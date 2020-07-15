Возле Дворца гимнастики в Минске появится новый многофункциональный комплекс

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле Дворца гимнастики появится новый многофункциональный комплекс, который станет продолжением спортивного объекта. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по архитектуре и строительству Центрального района.
"Архитектурно-планировочная концепция объекта принадлежит итальянским зодчим, ее адаптацию и рабочее проектирование вели белорусские специалисты из компании "ИнжПрофит" и творческой мастерской Бориса Школьникова", - пояснили в администрации района.
Комплекс будет состоять из двух блоков, соединенных стилобатом. Проект также подразумевает обустройство парка между новым зданием и водохранилищем Дрозды. Зеленую зону постараются сделать центром притяжения для горожан. В парке будут места для отдыха, спускающиеся амфитеатром к воде. Они могут выполнять функцию зрительной зоны во время проведения уличных мероприятий.-0-